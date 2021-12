„Das ist eine Maschine auch für Sie!“, hieß es 1926 im NSU-Werbeprospekt. Und: „Da greift man gerne zu“. So oder ähnlich könnte auch Dr. Georg Grave gedacht haben, als er in einem Brief an seinen Vater um die Erlaubnis bat, sich ein Motorrad kaufen zu dürfen. Was heute merkwürdig klingt, galt damals als normal. Vater Georg, ein wohlhabender Berliner Holzkontor, stimmte dem Kauf zu. Georg Grave Junior griff zum richtigen Produkt: Eine NSU 251 R (R für Riemen). Ob neu oder gebraucht ist nicht überliefert, jedoch bedurfte es bei einem Neupreis von etwa 1000 Reichsmark (heute rund 3000 Euro) auch beim Gebrauchtfahrzeug eines entsprechenden Finanzpolsters. Für die Region, in der damals vorwiegend Motorräder von Zündapp, Wanderer, DKW oder Triumph angeboten wurden, dürfte die NSU mit ihrem zylindrischen Auspuff eine Ausnahme gewesen sein. Das führerscheinfreie Sechs-PS-Einzylinder-Motorrad mit 250 Kubikzentimeter Viertaktmotor und Riemenantrieb selbst bestach durch technische Neuheiten. Die NSU 251 R war ein Block-Motor-Modell. Und eines der ersten Motorräder in Knesebeck.

Die goldenen 1920er Jahre neigten sich dem Ende. Die Weltwirtschaftskrise belastete Unternehmen und Bürger. Die Industrieproduktion sank von 1929 bis 1932 um 40 Prozent und fiel auf den Stand von 1904. Wie die gesamte Industrie befanden sich auch die Neckarsulmer Fahrzeugwerke AG (kurz NSU) in einer Krise. Der frischgebackene Maschinenbauingenieur Otto Reitz, gerade 24 Jahre alt, kam 1923 zu NSU. Voller Ideen brachte er die neue Modellreihe in Block-Konstruktion mit integriertem Zweiganggetriebe auf den Weg. Mit seiner neuen Block-Baureihe stellte er für damalige Begriffe ungewöhnliche Forderungen an die Produktion. Als Fahrgestelle waren für alle Modelle geschlossene Doppelrohrrahmen vorgesehen. Sämtliche Rahmenrohre waren hartverlötet. Deren Stabilität und die der hauseigenen Trapezgabel mit Doppelzugfedern ließ auch im härtesten Einsatz keine Klagen aufkommen. Die übliche separate Anordnung von Motor und Getriebe hatte bei anderen Modellen für Ärger mit Undichtigkeit und Kupplungsproblemen geführt. Die Idee, ein komplettes Antriebsaggregat zu schaffen, dessen gesamte Innereien demontiert werden konnten, ohne das Gehäuse aus dem Rahmen ausbauen zu müssen, war ideal. „Ein neuer Schlager“ oder „Ein handliches bequemes Tourenmodell mit großen Kraftreserven!“, warb der Prospekt für die Baureihe.

Die 250er Maschinen wurden serienmäßig nur in Schwarz ausgeliefert. Das NSU-Logo prangte mittig auf den Seitenflächen, die wie die Seitenflächen des Werkzeugkastens grün mit Goldstreifen lackiert waren. Naben und Speichen waren ebenfalls schwarz und rundeten so das Gesamtbild ab. Als „Pony“ ergänzte das Grundmodell von 1923 bis 1927 das NSU-Motorradprogramm. Trotz des Erfolges wechselte Otto Reitz Anfang der 1930er Jahre als Chefkonstrukteur von NSU zu Triumph. Seine NSU-Konstruktionen waren der Konkurrenz um einiges an Zuverlässigkeit voraus. Auch im Motorrennsport zeigten die NSU-Maschinen ihre Vorteile und holten Siege ein. Der Erfolg spiegelte sich auch in den Verkaufszahlen wider. Waren es Anfang 1925 nur knapp über 8000 Exemplare aller Hubraumklassen, verließen bereits 1927 knapp 13 000 und 1928 über 21 000 Maschinen das Werk. Ein Löwenanteil entfiel auf die Block-Modelle, wie Grave eines fuhr.