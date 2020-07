Samtgemeinde Wesendorf

Die Kommunen in den Samtgemeinden Brome und Boldecker Land kämpfen seit einigen Jahren mit hohem finanziellen Aufwand gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS). Auch in den Bereichen Meinersen, Papenteich und Sassenburg mehren sich die Meldungen über Bäume, die der Schädling befallen hat. In der Samtgemeinde Wesendorf dagegen fühlt sich die Raupe offenbar noch nicht so richtig wohl. Bisher sind die Mitgliedskommunen weitestgehend verschont geblieben.

„Die Gemeinde Wesendorf ist – zumindest bezüglich Meldungen, die an die Gemeinde herangetragen wurden – bis dato relativ vom Eichenprozessionsspinner verschont“, sagt Bürgermeister Holger Schulz auf AZ-Anfrage. Lediglich in einem Fall sei bisher eine Meldung erfolgt. Dabei handelte es sich laut Schulz um zwei Bäume im Bereich der Hundefreilaufzone an der Zuwegung zum Hammersteinpark. „Nach Bekanntwerden wurde durch die Gemeinde umgehend eine in Nachbargemeinden bereits tätige Fachfirma beauftragt, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Es erfolgte umgehend eine Absaugung, die sich auch als erfolgreich darstellte“, fasst der Bürgermeister den Vorgang sachlich zusammen.

Kein oder nur wenig Befall

Ähnlich sieht es in Ummern aus. Von dort meldete Bürgermeisterin Mirijam Müller den Befall von drei Eichen. „Die Raupen werden von einer Spezialfirma abgesaugt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1500 Euro. Die Bäume sind dann aktuell wieder befreit. Der Befall kann natürlich jederzeit wieder auftreten“, sagt sie. Dass EPS bisher in Ummern kein Thema war, schlägt sich in ihrem nächsten Satz nieder: „Ich denke, durch die Trockenheit ist der Befall so stark angestiegen.“

Bürgermeister Gerald Flohr spricht von einer ähnlichen Situation in Schönewörde. „Ein bis zwei Nester“ habe es bisher gegeben, jeweils an der Landesstraße. Über weiteren Befall habe er keine Informationen. Die hatte auch Groß Oesingens Bürgermeister Jürgen Schulze nicht. Vorsichtshalber fragte er daher im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung bei den Ratsdamen und -herren nach und ließ sich bestätigen: „In Groß Oesingen haben wir keine Eichenprozessionsspinner.“ Die hat auch Wagenhoff derzeit nicht. „Zum Glück haben wir keinen Befall. Hoffe, es bleibt so“, antwortete Bürgermeisterin Claudia Bergmann auf die AZ-Anfrage.

Und auch in Wahrenholz gibt es nur eine Hand voll Nester – und die seit ein paar Jahren immer im gleichen Bereich. Zwei bis drei Nester sind es, sie finden sich am Sportplatz und am Schützenplatz, heißt es aus dem Gemeindebüro. Die Gemeindemitarbeiter entfernen sie direkt, da sie die Stellen im Blick haben – ebenso wie die anderen Eichen in Wahrenholz, heißt es.

Von Thorsten Behrens