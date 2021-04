Ummern

Er war im Landkreis Gifhorn einer der Pioniere in Sachen Blumenwiese: Stefan Olfermann aus Ummern machte sich stark für den Umwelt- und Insektenschutz. Er suchte im vorigen Jahr Blühpaten, um auf einem großen Stück Land vor den Toren Ummerns eine bunte Wiese anzulegen. In diesem Frühling setzt er allerdings nicht auf Sponsoring, sondern auf das Agrar-Umwelt-Programm der Europäischen Union. „Ich habe Subventionen beantragt“, sagt der Landwirt aus Ummern.

Vier Hektar Blühfläche wird er im Zuge dieses EU-Programmes anlegen. „Dabei darf eine Fläche nicht größer als zwei Hektar sein“, nennt er Voraussetzungen. „Ich habe insgesamt vier Hektar Blühfläche beantragt“, teilt er weiterhin mit.

Blumenpracht in gelb und lila

Die Aussaat hat der Ummeraner bereits erledigt. Dabei wird Wert auf eine bestimmte Mischungen gelegt. „Fünf Pflanzen sind zugelassen, bis zum 15. April sollte Aussaat sein“, nennt er Vorschriften aus Brüssel. Olfermanns Bienen-Blumen blühen in gelb und lila – er hat dafür die gelben Sonnenblumen ausgesucht und lilafarbene Phacelia. Außerdem kommen Buchweizen hinzu und drei Arten Klee. „Diese Mischung kann bei der Genossenschaft bestellt werden“, weiß er aus den Vorjahren.

Die vier Hektar, die der Landwirt – EU-gefördert – für den Umweltschutz anlegen will, verteilen sich auf fünf Bereiche: „18 Meter am Waldrand, eine weitere Fläche am Radweg in Richtung Hohne und einige kleinere Stellen“, zählt er auf.

Aussaat im Mai sinnvoller

Und wenn die EU-Förderung auch ein willkommener Beitrag für Umwelt und Landwirte ist, so gibt es für Olfermann doch auch etwas zu kritisieren – „die frühe Aussaat bis zum 15. April. Da kommt es vor, dass der Buchweizen in kalten Nächten abfriert“, weiß der Ummeraner aus Erfahrung. Er sieht es als sinnvoller an, die Blumenwiese erst Anfang Mai auszusäen, wenn nicht mehr mit Nachtfrösten gerechnet werden muss.

Von Hilke Kottlick