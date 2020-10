Schönewörde

Nach gut einem Jahr Pause kam die Arbeitsgruppe Dorfentwicklung der Gemeinden Schönewörde und Wahrenholz jetzt wieder zusammen. Im Gemeindezentrum in Schönewörde stimmte sie zahlreiche Maßnahmen der Dorferneuerung ab.

Neben den Bürgermeistern Gerald Flohr ( Schönewörde) und Herbert Pieper ( Wahrenholz) waren auch Monika Traub vom Planungsbüro Warnecke aus Braunschweig sowie rund 20 Mitglieder der Arbeitsgruppe dabei. Die Planerin berichtete, dass die meisten Förderungsmaßnahmen der Kategorie I in Schönewörde, Wahrenholz, Betzhorn, Weißenberge, Weißes Moor und Teichgut abgeschlossen werden konnten oder sich noch in der Umsetzung befinden. Das Förderprogramm laufe noch bis 2023.

Anzeige

In Schönewörde soll die Mehrzweckhalle umgestaltet und erweitert werden

Bestimmte Vorhaben aus der Maßnahmenkategorie II könnten mit Begründung und besonderer Beantragung in die Kategorie I gesetzt werden. Deshalb soll nun im Rahmen einer Fortschreibung unter anderem die Umgestaltung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in Schönewörde in die Prioritätenliste I aufgenommen werden. Die Kosten würden eventuell mit 85 bis 90 Prozent gefördert, sagte Traub. Ferner geht es für Schönewörde um die Umgestaltung des Umfeldes an der Feuerwehr und am Denkmal sowie um eine Neugestaltung des Rundlingskerns im Ort, berichtete Bürgermeister Flohr.

Herbert Pieper erläuterte eine grundlegende Änderung bezüglich des Busverkehrs in Wahrenholz. Diesen wolle man von der Schulstraße über die Straße An der Sägemühle leiten. Die beiden Bushaltestellen in Höhe des Edeka-Marktes wurden ausgebaut und man müsse nun einen Kreisverkehr einrichten, um diese Bushaltestellen beidseitig anfahren zu können. Damit würde man den Busverkehr in Richtung Hankensbüttel-Wittingen beziehungsweise nach Gifhorn optimal sicherstellen. Dazu bedarf es des Ausbaus einer neuen Bushaltestelle in der Straße An der Sägemühle sowie auch des Ausbaus der Straße.

Dorferneuerung in Wahrenholz: Die Straße An der Sägemühle soll ausgebaut werden. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Die Förderanträge für alle Maßnahmen müssen bis zum 15. Oktober gestellt werden

Traub betonte, dass das eine Aufwertung des Ortsbildes ergebe und nach den Hochrechnungen auch mit bis zu 90 Prozent gefördert werden könnte. Zudem will die Gemeinde Wahrenholz auch eine Umnutzung an der Mühle beantragen, indem die alte Kornscheune ausgebaut werden soll, um den Schlepperfreunden mit ihren Schleppern, alten landwirtschaftlichen Maschinen und Ackergeräten eine Heimat zu bieten. Dieser Plan kommt in der Bewertung auf mehr als 80 Punkte. Die Arbeitsgruppe zeigte sich mit den Vorhaben zufrieden. Jetzt müssen die Kosten ermittelt und die Anträge bis zum 15. Oktober der Förderbehörde vorgelegt werden.

Von Hans-Jürgen Ollech