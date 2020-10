Dorferneuerung: Diese zwei Förderanträge hat der Wahrenholzer Rat gestellt

Wahrenholz

Quasi in letzter Minute verabschiedete der Rat der Gemeinde Wahrenholz während seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend wichtige Anträge im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfregion Wahrenholz/Schönewörde“, die bis zum 15. Oktober dem Amt für regionale Landesentwicklung vorliegen müssen. Bürgermeister Herbert Pieper ( CDU) begründete dies mit der zeitlichen Verzögerung durch die Corona-Pandemie, da die entsprechenden Gremien wie der Arbeitskreis Dorferneuerung, der Verwaltungsausschuss, der Finanz- und Bauausschuss sowie letztendlich das Planungsbüro und der Rat gefragt waren.

Dorferneuerung in Wahrenholz: Die Straße An der Sägemühle soll ausgebaut werden. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Zwei neue Projekte wandern in der Prioritätenliste nach oben

So wurde zunächst die Prioritätenliste mit den Änderungen für das Projekt Dorfregion Wahrenholz/Schönewörde einstimmig beschlossen, die wichtigen Vorhaben landeten in der Kategorie I. Einstimmig folgten dann die Beschlüsse für die Sanierung der Straße „An der Sägemühle“ und die Sanierung der Kornscheune an der Wassermühle. „Beide Projekte haben eine gute Chance, in die Förderung des Dorferneuerungsprogrammes zu kommen“, betonte Pieper, da das Planungsbüro Warnecke die dafür errechneten Punkte sowie auch die Schwerpunkte einer Aufwertung des Dorfbildes im Antrag auf Förderung zum Ausdruck gebracht hat. Die Straße „An der Sägemühle“ kommt auf etwa 360 000 Euro und die Sanierung der Kornscheune auf rund 356 000 Euro. Beide Projekte könnten mit 90 Prozent gefördert werden, wenn das Amt für regionale Landesentwicklung den Anträgen zustimmt. Die entsprechenden Beträge sollen im Rahmen der Kofinanzierung im Haushalt 2021 eingestellt werden. Die Beschlüsse fielen einstimmig.

In Wahrenholz ist die Gewerbesteuereinnahme sogar leicht gestiegen

Um die Beschlüsse verabschieden zu können, wurde ein Nachtragshaushalt notwendig. Hierzu erläuterte der Kämmerer der Samtgemeinde Wesendorf, Philipp Dreyer, die derzeitige Lage der Finanzen für die Gemeinde Wahrenholz. Dreyer machte deutlich, dass durch die Corona-Krise bei der Einkommensteuer ein Minus von rund 260 000 Euro zu verzeichnen ist. Dagegen ist die Gewerbesteuer leicht gestiegen, „was letztendlich auf die gute Auftragslage der Handwerksbetriebe zurückzuführen ist“, so Dreyer. Zum anderen steht der Finanzhaushalt mit rund 270 000 Euro im Minus und der Kontostand derzeit nur noch bei rund 195 000 Euro. Für die Kofinanzierung von Projekten im Dorferneuerungsprogramm wurden bereits im vorigen Jahr 1,4 Millionen Euro aufgenommen, die sich durch den Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Im Syke III wieder kompensieren lassen, betonte der Kämmerer. Die Vermarktung könne bedingt durch die Corona-Krise in diesem Jahr nicht stattfinden, sie muss in das Jahr 2021 verschoben werden.

Außerplanmäßige Ausgaben auch für neue Spielgeräte in Weißes Moor

Somit kann die Gemeinde bei positiver Entwicklung mit Stand jetzt im kommenden Jahr mit 2,2 Millionen Euro Plus rechnen, sagte Dreyer. Dennoch empfahl der Kämmerer dem Rat, bei der derzeitigen Zinslage eine Darlehensermächtigung in Höhe von 1,7 Millionen Euro im Nachtragshaushalt 2020 festzuschreiben, damit die Gemeinde liquide bleibe. Auch empfahl der Kämmerer, 33 000 Euro für den Ankauf einer Fläche in der Gemarkung Betzhorn sowie 3871 Euro für die Beschaffung neuer Spielgeräte für den Kinderspielplatz in Weißes Moor als außerplanmäßige Ausgaben in den Nachtragshaushalt einzustellen. Dieser Empfehlung folgte der Rat einstimmig.

