Was die Politik alles für Groß Oesingen plant

Groß Oesingen

Mehr als 160 Bürger konnte Groß Oesingens Bürgermeister Jürgen Schulze ( CDU) am Mittwochabend im Gasthaus Zur Linde begrüßen. Ziel des Dorf-Infoabends war es, einerseits Rückblick auf das Jahr 2019 zu halten und andererseits über die Planungen für die nächsten Jahre zu informieren.

„Es soll jeder mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass er erkennt, was hier im Ort und für die Gemeinde getan wird“, sagte Schulze und fügte hinzu. „Die Bürger sollen sehen, dass die Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden und die Gemeinde sich weiterentwickelt.“

Der Rückblick auf das Jahr 2019

In seinem Rückblick ging der Bürgermeister unter anderem auf den Ausbau von Straßen in den Neubaugebieten und die Wirtschaftswege ein. Er erläuterte den Ankauf der Immobilie Dr. Dreyer, in der heute wieder ein Arzt und eine Physiotherapie tätig sind. Er begründete den Ankauf von Flächen als Ausgleichsflächen und erwähnte die Baugebiete Siekfeld II, Böttelsfeld und Siekfeld III, die den Ort aufwerteten. Das Interesse an Bauplätzen sei weiterhin da, sie würden zurzeit für 48,50 Euro pro Quadratmeter plus Wasseranschluss angeboten.

Die Zukunftspläne

Der Bürgermeister lobte das intakte Vereinsleben in der Gemeinde und in den beiden Kirchengemeinden. Genau dieses mache das Dorfleben aus. Ratsherr Ernst-Adolf von der Ohe ( CDU) stellte die Planungen zur Verlegung des Ehrenmals auf den Friedhof vor und erläuterte den Ausbau von 22 Parkplätzen zwischen dem Ehrenmal und der DRK-Kindertagesstätte. Beides soll in diesem Jahr einschließlich des Ausbaus von Bushaltestellen in der Schulstraße vorgenommen werden. Und Ratsherr Rolf Malzahn ( SPD) erläuterte den Besuchern die Verlegung des A-Sportplatzes an der Molkereistraße und die Nachnutzung des Platzes für eine Seniorenanlage. Dafür hatte Malzahn einige Modellbeispiele mitgebracht und erläuterte diese Visionen, die in den nächsten zwei bis drei Jahren Realität werden könnten, vorausgesetzt die Finanzierung werde sichergestellt.

Noch zu wenig Interesse am Breitbandausbau

Ratsfrau Anja Menzendorf ( SPD) informierte über den Stand des Breitbandausbaus, der zurzeit noch nicht das Ergebnis brachte, welches seitens des Landkreises in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Giffinet gefordert worden sei. Es gebe noch erheblichen Beratungsbedarf und viele offene Fragen, auf die man vom Landkreis eine Antwort haben wolle, betonte Menzendorf. Samtgemeindebürgermeister René Weber machte deutlich, dass die Samtgemeinde Wesendorf Dienstleister für die Mitgliedsgemeinden sei und da Unterstützung leiste, wo sie benötigt werde. „Ihr seid Dorf und bei euch funktioniert Dorf“, sagte Weber und gratulierte der Gemeinde Groß Oesingen für ihren Mut zur Weiterentwicklung des Ortes.

Von Hans-Jürgen Ollech