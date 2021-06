Diese Kriterien helfen, um in Wesendorf einen Bauplatz zu bekommen

Wesendorf

Da das Interesse an Bauplätzen in der Gemeinde Wesendorf mit bis zu 300 Bewerbern pro Grundstück überdurchschnittlich hoch ist, hat der Rat der Gemeinde Wesendorf in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig einer Richtlinie mit Kriterien für die Bauplatzvergaben der Gemeinde zugestimmt.

Es geht um gemeindeeigene Wohnbauflächen und die künftige Bauplatzvergabe. Die in der Richtlinie definierten Kriterien werden erstmals bei der Vergabe der Bauplätze im Baugebiet „Vor den Fuhren“ angewendet. Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 8. Juni in Kraft, so der einstimmige Beschluss.

Ungerechtigkeiten werden so von vornherein ausgeschlossen

Ratsherr Jürgen Hildebrandt (SPD) begrüßte die Entscheidung und sagte, es sei eine tolle Idee gewesen, „dass wir die Richtlinie von der Gemeinde Wahrenholz übernommen haben, die in 2020 vor dem gleichen Problem stand, weil bei enorm hoher Nachfrage nicht genügend Bauland zur Verfügung stand“. „Mit dieser Richtlinie möchten wir die Entscheidungsfindung deutlicher machen, um von vornherein Ungerechtigkeiten auszuschließen“, betonte auch Bürgermeister Holger Schulz (SPD).

Bei dem nun zu erschließenden Wohngebiet „Vor den Fuhren“ an der K7 und Magnolienring handelt es sich nur um ein kleines Wohngebiet mit acht Wohnbauplätzen. Die Interessentenliste, die bei der Verwaltung liegt, umfasst allerdings schon fast 300 Einträge, sodass hier eine Vergabestruktur her musste. Deshalb wird mit der Richtlinie das Ziel einer einheitlichen und nach außen hin transparenten Vergabe kommuniziert und verfolgt.

Zu den Kernpunkten der Richtlinie gehören folgende Kriterien:

Alter des Bewerbers (bevorzugte Berücksichtigung jüngerer Bewerber)

Wohnsitzdauer des Bewerbers in der Gemeinde Wesendorf (bevorzugte Berücksichtigung von Bewerbern, die schon länger ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben)

Anzahl der Kinder des Bewerbers (bevorzugte Berücksichtigung von Familien mit Kindern)

Wohneigentum bereits vorhanden (bevorzugte Berücksichtigung von Bewerbern mit noch keinem Eigentum)

Schwerbehinderung einer in der Lebensgemeinschaft des Bewerbers lebenden Person (bevorzugte Berücksichtigung, wenn schwerbehinderte Personen betreut werden)

Arbeitsort in der Samtgemeinde Wesendorf (bevorzugte Berücksichtigung, wenn der Arbeitsort in der Samtgemeinde liegt)

Ausübung von Ehrenämtern durch den Bewerber innerhalb der Gemeinde Wesendorf (bevorzugte Berücksichtigung, falls ein oder mehrere Ehrenämter in der Gemeinde ausgeübt werden)

Falschangaben führen zum sofortigen Ausschluss vom Auswahlverfahren

Zum Verfahren bekommen alle Bewerber der Interessenliste einen Fragebogen übersandt, der die Kriterien abfragt. Falschangaben führen zum sofortigen Ausschluss vom Auswahlverfahren. Die Richtlinie sieht eine Bepunktung vor, die letztendlich Aufschluss über die Bewerbung gibt.

Bewerber, die in den letzten zehn Jahren einen Bauplatz in der Gemeinde Wesendorf erworben haben, werden ausgeschlossen, sofern es mehr Bewerber als Bauplätze gibt. Die Grundstücke sind innerhalb von vier Jahren zu bebauen, bezugsfertig herzustellen und vom Käufer auch selbst zu nutzen. Vermietungen in den ersten sechs Jahren dürfen nur über eine Einliegerwohnung erfolgen. Und die Grundstücke dürfen innerhalb der ersten sechs Jahre nur aus wichtigem Grund weiterveräußerst werden, so die Richtlinie.

Darüber hinaus wird auf die Detailangaben der Richtlinie hingewiesen. Die Richtlinie wird auf der Website der Gemeinde veröffentlicht und ist damit für jeden Interessenten einsehbar.

Von Hans-Jürgen Ollech