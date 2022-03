Diebstahl in Emmen: Die Beute hat einen Wert von 100.000 Euro, Polizei sucht Zeugen

Emmen

In den frühen Morgenstunden kamen die Diebe: Am Freitag, 25. Februar, brachen Unbekannte bei einem Motorradhändler in Emmen ein. Vom Gelände an der Emmer Dorfstraße entwendeten sie 15 Quads und Motorräder. Wie die Polizei mitteilt, haben diese einen Wert von etwa 100.000 Euro. Zum Transport des Diebesguts muss ein Lkw benutzt worden sein – möglicherweise stand dieser auch in einer Nebenstraße geparkt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 71) 98 00 an die Polizei in Gifhorn zu wenden.

Von der AZ-Redaktion