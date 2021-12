Die beiden Fischotter-Mädels im Otter-Zentrum Hankensbüttel heißen Lotte und Tilda

Hankensbüttel

Sieben Monate sind sie mittlerweile alt, von ihrer Mutter Frieda kaum noch zu unterscheiden – und dank der Mithilfe von AZ- und PAZ-Lesern haben sie mittlerweile auch ihre Namen: Lotte und Tilda heißen die beiden Fischotter-Mädels aus dem Otter-Zentrum in Hankensbüttel.

Im Sommer hatten Otter-Zentrum, Aller-Zeitung und Peiner Allgemeine Zeitung gemeinsam die Leserinnen und Leser um Namensvorschläge für den Nachwuchs von Mama Frieda und Papa Ecki gebeten. Und es waren auch zahlreiche Vorschläge in den Redaktionen gelandet. Nach einer Vorauswahl durften Leserinnen und Leser noch mal ihre Favoriten bestimmen, und die Entscheidung steht fest: Das Team vom Otter-Zentrum um Eva Baumgärtner vom Vorstand teilt mit, dass Lotte und Tilda das Rennen gemacht haben.

Lotte erschrickt sich manchmal vor dem Futter

„Die beiden Ottermädels sind ganz schön proper geworden“, berichtet Eva Baumgärtner. „Inzwischen ist es schwierig, sie von Mutter Frieda zu unterscheiden.“ Aber ein paar Merkmale gibt es doch für die Tierpfleger. „Lotte, das Otterweibchen mit dem gleichmäßigen Bart, ist zurückhaltend und bisher eher scheu.“ Wenn die Tierpfleger ihr das Futter zuwerfen, „kann es durchaus vorkommen, dass sie sich im ersten Moment vor dem geworfenen Fisch erschreckt“. Und wenn es dann ganz unglücklich läuft und der Schreck zu groß ist, hat Schwester Tilda ihr schon alles weggemampft. Tilda ist die mit dem hochgezogenen Bart. „Sie ist zwar auch scheu, traut sich aber deutlich näher ran, wenn’s ums Fressen geht“, erzählt Eva Baumgärtner.

Das Mutter-Tochter-Trio lebt weiterhin auf dem Forschungsgelände, hat aber inzwischen das Gehege gewechselt. Damit konnten die beiden nicht mehr wirklich kleinen Otter erste Erfahrungen mit neuen Eindrücken, neuen Gerüchen und einem neuen Ort machen. Und auch für Mutter Frieda war der Umzug eine Abwechslung.

Mutter Frieda zeigt intensive Beschützerinstinkte

„Langsam wird Frieda etwas entspannter, aber sie ist noch immer sehr beschützerisch und faucht und keift, wenn sie das Gefühl hat, dass man ihren Mädels zu nahe kommt“, so Eva Baumgärtner. Nun haben die Tierpfleger gut zu tun, um das Vertrauen der Drei zu gewinnen. Und „mit Speck fängt man Mäuse, mit Fisch fangen wir Otter, und Liebe geht durch den Magen“, scherzt Eva Baumgärtner. Ziel soll es sein, die Otter auch bei einer Fütterung an Land aus der Nähe beobachten zu können. „Dieses Vertrauensverhältnis wird durch positive Bestärkung gefördert – und mit leckerem Fisch geht das am besten!“ Dabei gehe es nicht darum, die Drei zu dressieren, sie bleiben Wildtiere, „was wir auch unseren Gästen kommunizieren möchten“.

Von Christina Rudert