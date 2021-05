Die Zeit drängt: Für neue Kita in Oesingen müssen sich Politik und Verwaltung sputen

Groß Oesingen

Die jetzige Außenstelle der DRK-Kita in Groß Oesingen in den Räumen der Friedenskirche soll eine eigenständige Kita werden. Darüber besteht Einigkeit bei den Beteiligten – dem DRK als Betreiber, der Politik und Verwaltung sowie der Kirchengemeinde. Doch die Zeit drängt, denn die Landesschulbehörde will verbindliche Planungen sehen, sonst könnte es Probleme geben bei der benötigten Verlängerung der vorläufigen Betriebserlaubnis – die derzeitige läuft im Juli aus.

„Die Verlängerung wurde in Aussicht gestellt, wenn die Landesschulbehörde entsprechende Unterlagen bekommt“, erklärte dazu Karin Single vom DRK-Kreisverband am Donnerstag in der Sitzung des Kindergartenausschusses der Samtgemeinde Wesendorf. Damit die vorläufige Betriebserlaubnis ab dem 1. August weiter bestehe, müsse das DRK spätestens Mitte Juli einen entsprechenden Antrag stellen. Die Planungen müssten sich dabei aber nicht zwingend auf einen Ausbau der Außenstelle in den Kirchenräumen beziehen, wenn die Entscheidung der Politik doch noch auf einen anderen Standort fallen sollte.

„Das ist ein guter Entwurf“

Nach den Planungen für die Außenstelle, die Planerin Sabine Neumann-Witte dem Ausschuss am Donnerstag vorlegte, dürfte das allerdings wohl kaum der Fall sein. Siegfried Weiß (SPD) fasste es knapp und treffend zusammen: „Das ist ein guter Entwurf.“ An das bestehende Gebäude kommt ein Anbau für einen rund 50 Quadratmeter großen zweiten Gruppenraum. Der soll ein Satteldach bekommen und über einen etwa 30 Quadratmeter großen Spielflur – mit Flachdach – mit dem Bestandsgebäude verbunden sein.

Ein Büro für die Kita-Leitung, ein großer Raum für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, ein gemeinsamer Sanitärbereich für beide Gruppen, eine Küche: 330 Quadratmeter Grundfläche würde die neue Kita haben. Als Bewegungsraum könnte die Einrichtung den großen Gemeindesaal der Friedenskirche mit nutzen. Auch eine gemeinsame große Terrasse soll es geben, zudem werden rund 20 Stellplätze für Pkw benötigt.

Doch während es bei der Gestaltung der Räumlichkeiten im Ausschuss keinen großen Diskussionsbedarf gab, muss in Sachen Vertragsgestaltung zwischen Samtgemeinde und Kirchengemeinde offenbar noch einiges geklärt werden. Es geht vor allem darum, wer die Kosten für das Bauprojekt trägt, wie hoch die Miete für die Räume sein wird, wie lange der Vertrag laufen soll. Die Kirchengemeinde favorisiert einer Mail an die Samtgemeindeverwaltung vom Mittwoch zufolge eine Variante, bei der die Samtgemeinde Wesendorf die Umbau- und Anbaukosten komplett trägt – immerhin rund eine Million Euro. 20 Jahre Nutzung, monatliche Kaltmiete in Höhe von 1700 Euro, Nebenkosten: „Damit macht die Kirche keinen Gewinn“, betonte Hermann Prietzsch, Vorsitzender des Vorstandes der Kirchengemeinde. Alternativ habe die Kirche auch andere Szenarien durchgespielt – beispielsweise eine Komplettfinanzierung durch die Kirchengemeinde. „Da würden wir auf monatlich 10 000 Euro Miete für die Samtgemeinde kommen. Das wäre zu hoch“, so Prietzsch.

Jetzt trifft sich erst einmal wieder die Arbeitsgruppe

Jetzt soll sich die Arbeitsgruppe aus Politik, Verwaltung, DRK und Kirche, die für die Einrichtung der neuen Kita zuständig ist, erst einmal mit der Vertragsgestaltung befassen. Dann erst können verbindliche Beschlüsse gefasst werden – auf deren Grundlage die Landesschulbehörde dann die vorläufige Betriebserlaubnis verlängern würde.

Von Thorsten Behrens