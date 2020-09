Die Wesendorfer Gunda und Bernhard Große feiern goldene Hochzeit

Wesendorf

Auf 50 gemeinsame Jahre blicken heute die Eheleute Bernhard und Gunda Große in Wesendorf zurück und sind stolz darauf, dieses gemeinsame Ehejubiläum feiern zu können.

Der am 12. Februar 1947 geborene Wesendorfer Bernhard Große wuchs auf dem kleinen elterlichen Hof in der Celler Straße in Wesendorf auf, besuchte hier die Schule, wurde hier konfirmiert und erlernte zunächst den Beruf des Landwirts. Doch die Landwirtschaft bot dem jungen Wesendorfer keine Perspektive, sodass er sich mit 18 Jahren entschloss, am 1. Oktober 1965 zur Polizei zu gehen. Nach der entsprechenden Ausbildung an der Polizeischule in Hann-Münden kam der junge Beamte in den Einzeldienst nach Over an die Elbe, dem heutigen Seevetal in der Nordheide.

Wie aus einem Bratkartoffelverhältnis eine Ehe wurde

Und dort lernte der junge Polizist dann auch seine Gunda kennen, die am 12. September 1952 in Harburg geboren wurde, in Over als Tochter einer Gastwirtsfamilie aufwuchs, dort zur Schule ging und anschließend eine kaufmännische Lehre absolvierte. „Unser erstes unterkühltes Zusammentreffen in der Gaststätte Zur schönen Aussicht kam zustande, als mich der amtierende Beamte nach dem Kennenlernen der kleinen Amtsstube in die Gastwirtschaft führte, wo mir von Gunda ein Steak vorgesetzt wurde. Sie verzog dabei kaum eine Mine“, sagte der Jubilar schmunzelnd. „Nachdem ich aber alle heiratsfähigen Dorfschönen kennengelernt hatte, blieb ich dann doch bei meinem sogenannten Bratkartoffelverhältnis mit Gunda. Und dort war ich gut aufgehoben, da Gundas Oma immer etwas zu essen für mich hatte, wenn ich kam. Dadurch lernte ich Gunda näher kennen, schätzen und lieben, sodass im März 1970 die Verlobung ins Haus stand und am 18. September 1970 geheiratet wurde.“

Zunächst wohnten die Jungvermählten bei den Schwiegereltern und später in einer Wohnung beim Deichvogt Kröger am Alten Elbdeich, erzählten die Jubilare. Doch wegen der Übernahme des Resthofes in Wesendorf wurde eine Versetzung nach Gifhorn erforderlich. Und so kam das Jubelpaar 1973 nach Wesendorf.

Im Jahr der Geburt des zweiten Sohnes wurde der Jubilar auch Schützenkönig

Der Polizeibeamte wechselte kurz danach von Gifhorn in die Polizeidienststelle nach Wesendorf. 1975 wurde Sohn Rüdiger und 1977 Sohn Michael geboren – in dem Jahr wurde der Jubilar auch Schützenkönig. Zur Familie zählt mit Laura Alicia (12) ein Enkelkind.

Am 3. Januar 1988 passierte es: Nach einem Schießtrainingsabend in Wahrenholz verunglückte Bernhard Große auf der Heimfahrt. Nach mehreren schweren Operationen ist er wegen seiner Querschnittslähmung bis heute an den Rollstuhl gefesselt. Wegen Dienstunfähigkeit schied der Beamte 1989 aus dem Polizeidienst aus.

Der Schießsport und das Kegeln sind gemeinsame Hobbys

Seit nunmehr 32 Jahren kümmert sich seine Ehefrau rührend um ihren Bernhard. Dennoch geht die Jubilarin seit 1980 dem Schießsport in der Damenkompanie nach, wurde 1994 Damenkönigin und leitete zehn Jahre die Jugendarbeit in der Schützengesellschaft Wesendorf. Der Jubilar ist seit 1980 Mitglied in der Schießsportgruppe der Schützengesellschaft Wahrenholz, war dort zweiter Vorsitzender und auch Schatzmeister und hat bis zu seinem Unfall regelmäßig an Pistolenwettkämpfen teilgenommen. Auch Kegeln gehört zu den Hobbys der beiden, die immer einem Kegelclub angehörten.

Heute nun wird die goldene Hochzeit mit einem Gottesdienst und einer erneuten Einsegnung in der Johanniskirche gefeiert, anschließend geht es im Kreise der Familie zum Essen in die Wesendorfer Deele.

Von Hans-Jürgen Ollech