Die Samtgemeinde Wesendorf kann Geld anders verwenden als geplant

Wesendorf

Die Samtgemeinde Wesendorf benötigt weniger Kredite als geplant, weil bestimmte Projekte wegen Corona in diesem Jahr nicht umgesetzt werden konnten. Auch deshalb hat der Haushalts- und Wirtschaftsausschuss bei seiner ersten Sitzung nach der konstituierenden Sitzung des Rates in Wahrenholz einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht.

Darin reduziert er die Kredithöhe von 2,4 auf 1,5 Millionen Euro. Im Nachtragshaushaltsplan sind außerdem einerseits 113 800 Euro höhere Erträge – also Einnahmen –, andererseits 104 000 Euro weniger Ausgaben verzeichnet. Und für Investitionen wurden 265 100 Euro weniger als im Haushaltsplan veranschlagt ausgegeben, wie Samtgemeinde-Kämmerer Philipp Dreyer dem Gremium erläuterte.

Manche Punkte waren ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen

Teurer als geplant werden allerdings die Neu- und Umbaumaßnahmen an den Feuerwehrhäusern in Wesendorf und Betzhorn, die Samtgemeinde gewährt außerdem Zuschüsse für die Sanierung der Sporthalle II und den Umbau des Bürgerhauses in Wahrenholz, und auch die Ausgaben für Digitalisierung der Schulen sowie den Erwerb von mobilen Lüftern für die Schulen waren ursprünglich nicht beziehungsweise nicht in dieser Höhe eingeplant.

Ebenfalls ein neuer Posten im Nachtragshaushalt für 2021 ist die Pensionsrückstellung für den neuen Samtgemeindebürgermeister. Hier muss die komplette Summe von 300 000 Euro vorausgezahlt und an die Niedersächsische Versorgungskasse überwiesen werden. Nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt waren weiter 10 000 Euro für Negativzinsen. Und bei Erstellung des Haushaltsplans seien die tatsächlichen Höhen von Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage noch nicht bekannt gewesen, erklärte Dreyer eine weitere Veränderung. Das Gremium unter Vorsitz von Herbert Pieper (CDU) folgte der Empfehlung der Verwaltung und beschloss die einstimmige Weiterleitung der Beschlussvorlage an den Samtgemeinderat, der am 16. Dezember ab 18.30 Uhr ebenfalls im frisch renovierten Schützensaal in Wahrenholz tagt.

Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze berichtete dem Ausschuss unter Vorsitz von Herbert Pieper (CDU) kurz, dass es bereits sehr intensive Haushaltsgespräche sowohl auf Samtgemeinde- als auch auf Kreisebene gegeben habe.

Von Hans-Jürgen Ollech