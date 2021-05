Deshalb hängen jetzt an 30 Straßenschildern in Wahrenholz kleine weiße Tafeln

Wahrenholz

Vor nunmehr drei Jahren begann der Heimatverein Wahrenholz mit der Auswahl besonderer Straßennamen mit historischem Hintergrund im Bereich der Ortschaft und ihrer Ortsteile. Unter dem Motto „Bildung im Vorbeigehen“ wurden erklärende Schilder an insgesamt 30 Straßennamen angebracht, von 2019 bis heute war der Heimatverein zugange.

Vorstand und Mitgliederversammlung hatten sich entschlossen, in drei Schritten die Hintergründe zu erforschen, diese mit Fakten zu belegen und dann die Beschilderung in die Tat umzusetzen, sagt Reiner Meyer, Vorsitzender des Heimatvereins Wahrenholz. Und sein Vorstandskollege und Schriftführer Stefan Luttmer ergänzt, dass insgesamt 30 Straßennamen in der Gemeinde Wahrenholz in die Auswahl kamen und von 2019 an bis heute mit Zusatzschildern angebracht wurden.

Warum gibt es solche Erklärungen immer nur in den Städten?

„Die Gemeinde Wahrenholz gab uns dafür grünes Licht, sodass wir uns an die Arbeit machten“, sagt Luttmer, der im Arbeitskreis historische Straßennamen eng mit seiner Vorstandskollegin Ingetraud Berggreen zusammen gearbeitet hat. „Wir fragten uns damals vor drei Jahren, warum derartige zusätzliche historische Erklärungen immer nur in den Städten anzutreffen sind, obwohl wir doch hier in unseren Dörfern sehr viele, interessante Straßen- und Wegebezeichnungen vorweisen können, die für die Öffentlichkeit heute kaum noch eine Bedeutung haben“, erinnert sich Luttmer.

Und so kam es dazu, dass es in Wahrenholz jetzt Schwarz auf Weiß auf kleinen Schildern Erklärungen gibt, warum die Bernwardstraße, Wilcke-Gardner-Straße, An der Donau, An der Molkerei oder der Rährweg so heißen. In Betzhorn wurden vier historische Erklärungen unter anderem an der Straße „Lehmkuhlen“ angebracht: Dort wurde bis Ende der 1940er Jahre Lehm in großen Kuhlen abgebaut. Die Haushalte konnten sich ihren Lehm zur Sanierung oder Neugestaltung ihrer Fachwerkhäuser, deren Fächer alle mit Lehm ausgeschlagen waren, herausholen. „Danach wurden die Lehmkuhlen dann zugeschüttet und bebaut wurden“, sagt Luttmer.

Vorsitzender Reiner Meyer benennt die Straßen, die Erklärungen bekommen haben

Zudem wurden in Betzhorn die Schmiedestraße und das Bauerneck mit einem historischen Zusatzschild versehen. Ferner wurden in Weißenberge an der Ziegeleistraße, in Teichgut an der Straße Küsterberg sowie in Weißes Moor die Holdinghausstraße und die Kanalstraße mit einem historischen Zusatzschild versehen, zählt der Vorsitzende Meyer auf.

„Zum Teil wurde das Projekt durch die Erdölfirma Vermilion Energy aus Schönewörde gefördert“, berichtet Luttmer und ist sehr stolz auf den Abschluss des Projekts. Angebracht wurden die historischen Zusatzschilder durch die Firma Bellis aus Braunschweig, mit der der Heimatverein schon seit ein paar Jahren eng zusammenarbeitet.

Von Hans-Jürgen Ollech