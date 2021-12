Der Weihnachtsmann stattet Wagenhoff schon vor Heiligabend einen Besuch ab

Wagenhoff

Beim Weihnachtsmann steht Wagenhoff offenbar ganz hoch im Kurs. Dort schaute der bärtige Geselle im unverwechselbaren knallroten Mantel nämlich bereits gestern vorbei. Unterstützt vom SV Wagenhoff schenkte er 75 Kindern Miniaturausgaben von sich aus Schokolade und allerhand Obst.

Im Team mit Sören Wersal, Patrick Hanke und Joshua Casper drehte SV-Chef Heiko Hagedorn eine Runde durchs ganze Dorf: „Wir fahren alle Straßen ab“, versicherte Hagedorn. Denn von überall im Ort hatten sich Kinder über den SV beim Weihnachtsmann gemeldet und um Geschenke gebeten. Die spendete für die Aktion übrigens der Gifhorner Rewe-Markt. Dessen Leiter Volker Jonuscheit sei „immer offen für solche Aktionen“, lobte Hagedorn. Wie hätte der Weihnachtsmann auch selbst dafür sorgen sollen? Vor allem der Anbau von Orangen und Bananen klappt am Nordpol ja nicht wirklich.

Im ersten Pandemie-Advent hatte der SV die Aktion erstmals auf die Beine gestellt, „ganz einfach weil Kinder wegen Corona in vielem zu kurz kommen“, sagte Hagedorn. Die Weihnachtskutsche kam super an. Klar, dass man sie in dieser Saison erneut an den Start brachte. Dafür haben Hagedorn und seine Helfer kräftig rangeklotzt, wollten sie dem Weihnachtsmann doch ein standesgemäßes Gefährt bieten. Wer will es sich mit dem Geschenkebringer schon verscherzen? So durfte der Weihnachtsmann diesmal statt auf einem schlichten Holzstuhl in einem deutlich bequemeren Sessel Platz nehmen. „Die ganze Tour auf einem Stuhl zu sitzen, war schon hart“, erinnerte sich Hagedorn ans Vorjahr.

Die Runde durchs Dorf brauchte nämlich seine Zeit: „Gut vier Stunden sind wir unterwegs“, schätzte der SV-Chef. Zu erkennen waren Weihnachtskutsche und Rentier – tatsächlich ein Anhänger gezogen von einem Auto – schon von Weitem: Am Schlitten auf der Motorhaube, an Tannengrün, Lichterketten und Discokugel. Hergerichtet haben Hagedorn, Wersal, und Casper die Weihnachtskutsche gemeinsam mit Hanke in dessen zum Glück beheizter Garage. „Und den einen oder anderen Glühwein hat er uns dabei auch eingeschenkt“, erzählte Hagedorn. Dank volkstümlicher Weihnachtslieder in Endlosschleife war die prächtige Weihnachtskutsche gestern übrigens auch kaum zu überhören.

In Wagenhoff sind mehr Kinder dabei als bei der Premiere

Am Startpunkt nahe des Sannerville-Platzes fand sich zwar kein Kind ein, was Hagedorn auf die allgemein große Unsicherheit zurückführte, die Corona nach wie vor mit sich bringt. Dafür strahlten die Kinder umso mehr, als der Weihnachtsmann auf ihr Zuhause zu stapfte und ihnen süße wie auch gesunde Leckereien schenkte. Hagedorn und seine treuen Helfer aus dem Herrenfußball freuten sich riesig, wie toll die Weihnachtskutsche im Dorf erneut ankam. „Es haben sich sogar noch mehr Kinder angemeldet als zur Premiere“, berichtete er.

Wer mochte, konnte beim Team der Weihnachtskutsche für gleich zwei gute Zwecke spenden: die Wesendorfer EFA Lernwerkstatt und den Gifhorner Kinderschutzbund. Die gelungene Aktion klang abends am Sportheim mit Bratwurst, Kinderpunsch und Glühwein im coronakonformen Rahmen aus.

Von Ron Niebuhr