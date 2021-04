Der Kulturverein Wittingen kündigt eine „kulturelle Welle“ für den Sommer an

Wittingen

Der Kulturverein Wittingen befindet sich nur rein äußerlich im Ruhemodus. Hinter den Kulissen wird kräftig gearbeitet für die „kulturelle Welle“, wie er sein Sommerprogramm nennt: eine bunte Veranstaltungstüte, die darauf wartet, ausgeschüttet zu werden. Wobei es trotz aller Planungen, Ideen und aktuellen Vorhaben immer noch passieren kann, dass sich Dinge kurzfristig ändern.

Eins hat sich schon geändert: Die Sazerac-Swingers, die am 7. Mai auftreten wollten, kommen wegen der Corona-Vorgaben erst am 3. Dezember. Aber dann wird es irgendwann Sommer, und Kultur kann an die frische Luft gehen. Zum Beispiel am Samstag, 5. Juni, in Ohrdorf am Bloomenspieker. „Summer Summarum“ heißt das Programm mit einem bunten Strauß sommerlicher Melodien und Geschichten rund um die Biene. Leises Mitsummen ist erlaubt im Innenhof des Bloomenspiekers. Am Klavier zu hören ist Imke Weit, die Violine spielt Roger Burmeister, Peter Bieringer ist Sprecher.

Zu Besuch bei Marlene Dietrich im Wohnzimmer

Weiter geht es mit „The Kraut“, einem Marlene-Dietrich-Abend am Samstag, 19. Juni, in der Wittinger Stadthalle. In dem Solo-Musical von Dirk Heidicke lässt Silke Dubilier die Grande Dame lebendig werden. Alleine in ihren eigenen vier Wänden gibt die faszinierende, jedoch gealterte und mit der Zeit vereinsamte Diva ihren Liedern einen ganz intimen Ton, der einen Blick hinter die Fassade eines Weltstars erlaubt und ihre menschliche Seite in den Vordergrund rückt. „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ oder „Ich bin die fesche Lola“ – die größten Hits dürfen natürlich nicht fehlen.

Und dann gibt es am Sonntag, 25. Juli, ab 18 Uhr in der Stadthalle Wittingen das 100 Jahre Astor Piazzolla Jubiläumskonzert. Das Cuarteto Rotterdam und Opus 7 sorgen für ein sinfonisches Konzert, in dem der argentinische Tango, eine spannend-traurige Musik voller Energie, Sinnlichkeit und Lebenslust, im Mittelpunkt steht. Das Cuarteto Rotterdam wird als eines der besten europäischen Tango-Ensembles gelobt, Opus 7 mit Konzertmeister Roger Burmeister ist Klassikfans im norddeutschen Raum seit Langem bekannt.

Ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können, hängt am Corona-Virus

Für alle Veranstaltungen gilt: Aufgrund der Corona-Pandemie kann sich nochmal etliches ändern. Die Kartenanzahl ist jeweils streng limitiert, ein Mund-Nasenschutz ist erforderlich und darf nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden, die Sitzplätze werden passend zu den jeweils geltenden Abstandsregeln zugewiesen. Tickets gibt’s bei Heine Tabakwaren in Wittingen.

Von der AZ-Redaktion