Der Bürgerbus fährt ab 15. Juni wieder

Samtgemeinde Wesendorf/Steinhorst

Für die meisten Vereine ging auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nicht viel. Auch für den Bürgerbusverein Isenhagener Land gab es eine Zwangspause. Doch ab Montag, 15. Juni, darf der Bürgerbus wieder fahren – wenn auch vorerst mit etwas veränderten Rahmenbedingungen.

Fahrplan, Fahrer, Fahrgastzahlen, Hygiene: Eine ganze Reihe Baustellen hatte der 60 Mitglieder zählende Verein um den Vorsitzenden Herbert Pieper in den vergangenen Tagen zu bearbeiten. Fazit: „Wir fahren wieder, allerdings nur montags bis freitags vormittags“, so Pieper. Das gilt ihm zufolge vorerst einmal wahrscheinlich bis nach den Sommerferien. Die neuen Fahrpläne hängen in den Haltestellen – von denen übrigens alle angefahren werden, die auch vor Corona Ziel waren. Nur vorerst eben nicht mehr am Nachmittag. Damit ist der Bürgerbus in der Woche von 6.50 Uhr – Abfahrt am Standort Auermühle – bis 11.17 Uhr – Ankunft Auermühle – unterwegs. Wie bisher werden auch jetzt einige Haltestelle nur nach telefonischer Voranmeldung bedient. Die Anmeldung muss in der Zeit von 6.40 Uhr bis 11 Uhr spätestens zehn Minuten vor Abfahrt unter Tel. (01 57) 34 43 16 22 erfolgen oder bei Einstieg dem Fahrer bekannt gegeben werden. Unterwegs ist der Bus in der Samtgemeinde Wesendorf und in der Gemeinde Steinhorst.

Weitere Fahrer gesucht

Dass der Bürgerbus vorerst nur vormittags fährt, hat vor allem zwei Gründe. Nachmittags werde er laut Pieper oft von größeren Schülergruppen genutzt – da sei der Bus schnell voll, die Corona-Abstandsregeln könnten so nicht eingehalten werden. Generell dürfe der Bus aber nach wie vor maximal acht Fahrgäste mitnehmen. Aber: „Vormittags werden das auf den Touren nie so viele. Da können wir also den Abstand einhalten.“

Der zweite Grund ist die Fahrersituation. Eigentlich hat der Verein derzeit 18 Fahrer. Doch nicht alle sind im Moment einsetzbar, so Pieper. Denn zumeist handelt es sich bei den Ehrenamtlichen um ältere Menschen. „Risikogruppe“, sagt Pieper knapp angesichts Corona. Nicht alle wollten derzeit fahren, wofür er vollstes Verständnis habe. Die Altersstruktur zeige aber auch ein anderes Problem auf: Der Bürgerbus ist seit 2016 am Start, bald laufen die ersten der fünf Jahre gültigen Personenbeförderungsscheine ab. „Nicht jeder wird sie dann noch einmal erneuern“, so Pieper. Über neue Fahrer – aber nicht nur aus diesem Grunde – würde sich der Verein durchaus freuen.

Hygienekonzept erstellt

Zurück zu Corona: Für die aktuellen Fahrer gilt ein frisch aufgelegtes Hygienekonzept, sie sind geschult worden. Das beinhaltet unter anderem das richtige Verhalten der Fahrer und entsprechende Schutzmaßnahmen. So haben die Fahrer beispielsweise regelmäßig die Haltestangen zu reinigen, dürfen keine Schreibstifte mit anderen Personen teilen und die Rampe nur auslegen, wenn sie Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem wurde im Bus am Fahrerplatz ein Spukschutz eingebaut. Aber auch die Fahrgäste sind eingebunden. Die Nutzung des Bürgerbusses ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt, eine bargeldlose Zahlung ist nicht möglich und auf zu nahen Kontakt zu anderen Fahrgästen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, ist zu verzichten.

Von Thorsten Behrens