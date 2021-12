Demnächst rund um die Uhr einkaufen in Ummern?

Ummern

Ummern soll einen Tante Enso Mini-Supermarkt bekommen. Darum ging es bei der jüngsten Ratssitzung, außerdem um zwei Solarparks, die zukünftig nicht nur für die Stromerzeugung sorgen sollen, sondern sich auch für das Steueraufkommen in der Gemeinde positiv auswirken werden.

Das Konzept des „Tante-Emma-Ladens“ von früher werde mit dem Tante Enso Mini-Markt „in die heutige Zeit“ gebracht, sagte Marc Bludau, ständiger Verwaltungsvertreter, und stellte dem Rat sowie rund 20 Bürgerinnen und Bürgern die Pläne vor. Es handelt sich um ein Genossenschaftsmodel. 300 Bewohner aus Ummern und Pollhöfen müssten sich mit je 100 Euro einbringen. Träger und Investor ist die Firma Enso eCommerce GmbH, erläuterte Bludau das Vorhaben.

Ein Besuch im Wendland in einem Tante Enso Markt ist geplant

Er hatte sich bereits bei einem digitalen Workshop im Vorfeld mit der Thematik auseinandergesetzt und daraufhin die Ratsmitglieder über das Vorhaben informiert. Darüber hinaus hat sich Bludau mit der Filialleiterin eines solchen Marktes im Wendland in Verbindung gesetzt, um deren Markt noch in der kommenden Woche mit einigen Ratsmitgliedern zu besuchen. Dort werden rund 3000 Artikel des täglichen Bedarfs angeboten, und darüber hinaus können regionale Produkte von Landwirten, Bioerzeugern, Fleischerzeugern vor Ort ins Sortiment aufgenommen werden. Die Preise werden mit den jeweiligen Erzeugern der Region besprochen und festgelegt.

Das Angebot könne noch erheblich ausgebaut werden. „Wichtig ist dabei auch“, so Bludau, „dass der Mensch bei diesem Konzept stets im Mittelpunkt steht.“ Daher auch das Motto „Einkaufen, Mitgestalten, Teilhaben“. Ergänzend könnten Abholmöglichkeiten oder ein Lieferservice eingerichtet werden, um das Angebot noch attraktiver zu gestalten. Rund um die Uhr einkaufen wäre möglich – mit einer personalisierten Tante Enso-Karte öffnet sich die Tür, mit dieser Karte kann auch bezahlt werden.

Der Standort wäre der Platz an der Eisdiele

Die Märkte von MyEnso haben in der Regel eine Größe von etwa 300 Quadratmeter, in Ummern würde der Markt in Holzbauweise errichtet. Als Standort hat die Gemeinde den Platz an der jetzigen Eisdiele an der Dorfstraße vorgesehen, wie Bludau in Abstimmung mit Bürgermeisterin Mirijam Müller und den Ratsmitgliedern sagte. Damit nun eine grundsätzliche Planung und Weiterentwicklung erfolgen kann, sollen nach dem 16. Dezember alle Haushalte in Ummern und Pollhöfen per „Bürgermeisterbrief“ angeschrieben und über das Vorhaben informiert werden. „Aber auch die Vereine sind hier gefordert“, betonte Bludau. Denn die Frist, um die 300 Genossenschaftsanteile zusammen zu bekommen, wird von MyEnso auf vier Wochen festgelegt.

Der Rat votierte einstimmig für die Einrichtung des kleinen Supermarktes. Für den Bebauungsplan „Dorfladen“ werden seitens der Gemeinde 21 000 Euro im Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt.

Zwei Solarparks sollen in der Gemarkung entstehen

Ebenfalls einstimmig fiel der Beschluss über die Errichtung von zwei großen Solarparks in der Gemarkung Ummern. Als Investor kommt hierfür die Firma Energy Heroes GmbH, Plattling, in Betracht, die bereits mehrere Solarparks betreibt. Dabei handelt es sich um einen S-Park in der Größe von 40 Hektar im nordwestlichen Bereich und einen zweiten S-Park in der Größe von 105 Hektar im südöstlichen Bereich von Ummern. Der Flächennutzungsplan soll nun geändert werden sowie mit der Firma ein Vertrag geschlossen werden, der die weiteren Schritte regelt. Über den Bebauungsplan wird später entschieden.

Von Hans-Jürgen Ollech