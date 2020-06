Knoblauch kommt jetzt auch aus der Lüneburger Heide

Dedelstorf

Vampire mögen ihn ja angeblich nicht, für so manchen Koch dagegen ist er aus der Küche nicht wegzudenken – Knoblauch. Meist kommt er aus anderen Ländern oder aus Süddeutschland. Doch es gibt auch Heideknoblauch – und nicht wenig.

Weithin erstreckt sich das Feld von Jonas Rantze und Carsten Warnecke. Schier zahllose Pflanzenstängel recken sich der Sonne entgegen. Mittendrin zwei Saisonarbeiter. Es ist Erntezeit. „Ende Mai geht es los“, erklärt Warnecke. Etwa zehn Wochen lang werden jeden Tag die Knollen vom Feld geholt. Das ist zwei Hektar groß und soll am Ende der Saison rund zehn Tonnen Ertrag gebracht haben. Doch bis dahin, bis die Knollen in den Läden liegen, ist es ein langer Weg.

Viel Handarbeit steckt im Produkt

„Unser Knoblauchanbau ist arbeitsintensiv. Viele Arbeitsschritte werden manuell erledigt.“ Das koste Geld, dafür komme er aus der Region, sichere vor Ort Arbeitsplätze, belaste die Umwelt durch kürzere Lieferwege weniger stark. Ansonsten kommt Knoblauch vor allem aus Ägypten und Spanien, getrockneter aus China – überall dort seien die Löhne niedriger. Und es gibt etwa 300 Hektar Anbau in der Pfalz und in Süddeutschland. Hier in der Region ist das Feld schon eine Besonderheit.

Drei Sorten stehen auf dem Feld, die nacheinander geerntet werden können – Garpek (frühe Sorte), Garcua (mittel) und Cledor (spät). Doch vor der Ernte steht das Setzen. „Eine Pflanze hat acht bis zwölf Zehen. Die Knolle wird aufgebrochen, die einzelnen Zehen gesetzt. Das läuft über eine Maschine“, sagt Warnecke. Bewässerung, Pflanzenschutz stehen an, bis der Knoblauch erntereif ist. Dann muss zuerst die sich ausbildende Blüte an jeder Pflanze abgeschnitten werden – per Hand. Bei zehn Tonnen Ertrag sind das über den Daumen 100 000 Pflanzen – denn jede Knolle soll etwa 100 Gramm auf die Waage bringen. „Der Blütenstängel wird abgeschnitten, damit die Pflanze ihre Kraft in den Knollen steckt und nicht in die Samen“, sagt Rantze. Auch die Ernte, das Ziehen der Pflanzen aus der Erde, läuft per Hand. Denn erntereife sowie noch wachsende Pflanzen stehen dicht beieinander – das kann kein Roder leisten. Direkt nach der Ernte werden der Stiel gekappt sowie die Wurzel und die Deckblätter an der Knolle entfernt – mit einem einfachen Messer und ebenfalls per Hand. Aufbereiten heißt das. Fünf Kilogramm muss ein Arbeiter in der Stunde schaffen, damit es sich rechnet. Fünf Kilogramm sind 50 Pflanzen. „Wenn man das alles hochrechnet, weiß man, dass man sich das eine oder andere Mal bücken muss“, schmunzelt Warnecke.

In Knoblauchbratwurst verarbeitet

Zwischen 40 bis 50 Verkaufsstellen haben die beiden Landwirte seit der Gründung der Heideknoblauch GbR vor drei Jahren inzwischen – Lebensmittelmärkte in der Region zwischen Hannover, Lüneburg, Braunschweig, Gifhorn. Dazu kommt der Großhandel. Angefangen hat alles mit einem Fachartikel über Knoblauch. „Das fanden wir interessant. Denn wir wollten nicht das hundertste Unternehmen sein, das den Märkten regional angebaute Kartoffeln, Karotten oder Spargel anbietet.“ Mit dem Knoblauch hätten sie ein Alleinstellungsmerkmal – ohne sich aber komplett von der klassischen Landwirtschaft verabschiedet zu haben. Schweine, Ackerbau, Forst und Biogas sind weitere Standbeine der beiden Landwirte.

Und wenn die Ernte richtig gut ausfällt, aber nicht alle Knollen von den Läden abgenommen werden? „Einfach nur getrockneten Knoblauch anbieten lohnt sich nicht, da stehen wir in Konkurrenz zu China, die können das wegen der Mengen, geringerer Lohnkosten und Auflagen einfach billiger. Aber wir haben Ideen. So beliefern wir zum Beispiel einen lokalen Schlachter, der Knoblauchbratwurst herstellt“, sagt Warnecke.

