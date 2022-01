Samtgemeinde Wesendorf

Eine Menge Geld will die Samtgemeinde Wesendorf in den kommenden Jahren für ihre Feuerwehren in die Hand nehmen. Der im September 2020 beschlossene Feuerwehrbedarfsplan sieht Investitionen von rund acht Millionen Euro vor, 2021 wurde davon eine Million von der Politik wieder einkassiert. Vor allem vier größere Projekte will der neue Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze jetzt mit Nachdruck anschieben – was davon angesichts der finanziellen Lage der Samtgemeinde noch 2022 umsetzbar sein wird, müssen die in Kürze startenden Haushaltsberatungen zeigen.

Auch Sparen darf in Wesendorf kein Tabu sein

An- beziehungsweise Umbauten in Ummern, Betzhorn und Groß Oesingen stehen an, dazu ein kompletter Neubau in Wesendorf. Angesichts weiterer wichtiger Projekte in der Samtgemeinde in Millionenhöhe beispielsweise in den Bereichen Kita und Schule hofft Rolf-Dieter Schulze, die nach bisherigen Plänen zwischen 3,5 und vier Millionen Euro teuren Feuerwehrpläne trotzdem zeitnah angehen zu können. „Diese Projekte sind seit längerer Zeit beschlossen, wir müssen die Dinge jetzt umsetzen.“ Allerdings komme die Samtgemeinde dadurch in eine „Phase großer haushaltstechnischer Anstrengungen“. Wahrscheinlich werde man Kredite aufnehmen müssen. Auch Sparen dürfe kein Tabu sein, allerdings sei es schwierig, dafür Ansätze zu finden. Eines aber sei klar: „Wir können uns keine Luxusbauten leisten. Sie müssen zweckmäßig sein, den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und finanzierbar bleiben“, betonte der Samtgemeindebürgermeister im AZ-Gespräch.

Einen „kompletten Neustart“ hält Schulze für den geplanten Umbau des Betzhorner Feuerwehrhauses für notwendig. Für das Projekt gibt es vier mögliche Varianten für den Umbau, von denen die Politik und die Feuerwehr jeweils eine andere favorisieren. Der Preisunterschied zwischen beiden Varianten: rund 220 000 Euro. Die Feuerwehr hatte unter anderem mit Demonstrationen versucht, die Politik von ihren Wünschen zu überzeugen. „Das ist festgefahren. Wir müssen jetzt eine gute fünfte Variante finden, mit der alle leben können. Planer und das Bauamt haben sich da bereits Gedanken gemacht.“ Dazu soll es schon im Januar Gespräche zwischen allen Beteiligten geben.

Für das geplante neue Feuerwehrhaus in Wesendorf gibt es seit Mai ein Grundstück – an der Celler Straße am Ortsausgang. Ursprünglich waren im 2020 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan für den Neubau 4,5 Millionen Euro vorgesehen, die Politik hatte diese vor einem Jahr auf drei Millionen Euro zusammengestrichen. Wann Baustart sein wird, ist noch offen, derzeit geht es erst einmal um die Planungsunterlagen – Flächennutzungs- sowie Bebauungsplan.

Feuerwehr Wesendorf: Das neue Gerätehaus soll am Ortsausgang an der Landesstraße 283 in Richtung Ummern entstehen – zwischen Friedhof und dem Ort. Quelle: Lea Behrens

Die Wehr in Groß Oesingen soll Stützpunktwehr werden. Dafür bekommt sie ein weiteres Fahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug. Am jetzigen Standort soll dafür eine Halle der Gemeinde umgebaut werden. Wann es losgeht und was es kostet, ist noch nicht abschließend geklärt.

„Eher im zeitlichen Mittelfeld“ sieht Schulze dagegen die Pläne für Ummern. Dort gibt es seit 2018 einen Ratsbeschluss für einen 100 000 Euro teuren Anbau. Die Pläne seien bei den Beteiligten aber nur begrenzt auf Gegenliebe gestoßen. „Planer und unser Bauamt haben eine neue Variante erstellt, die zeitnah der Gemeinde, der Politik und der Feuerwehr vorgestellt werden soll.“

Von Thorsten Behrens