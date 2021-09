Das sind die Pläne für die Markthalle in Wahrenholz

Wahrenholz

In Wahrenholz in der Ortsmitte direkt neben der Alten Schmiede soll eine „Markthalle“ entstehen. In dieser Halle sollen zunächst bis zu sieben Automaten aufgestellt werden, die von Direkterzeugern mit regionalen Produkten befüllt werden. Hierzu gehören unter anderem Milchprodukte, Eier, Fleisch- und Wurstprodukte, Gemüse und Obst.

Bürgermeister Herbert Pieper informierte den Gemeinderat jetzt über die Besonderheiten dieser Einrichtung. Über den jeweiligen Automaten sollen Monitore installiert werden, die in Werbespots die angebotenen Produkte besonders hervorheben und auf die Regionalität aufmerksam machen sollen. Die Kosten der Errichtung der Markthalle mit den Automaten belaufen sich auf 290 000 Euro, davon etwa 120 000 Euro Automatenkosten. Hierfür soll eine Förderung in Höhe von 90 Prozent über das Dorferneuerungsprogramm beantragt werden, bis zum 15. September muss die Förderung bei der Förderbehörde beantragt werden. Der Beschluss dazu wurde bei einer Enthaltung durchgesetzt.

Von den 20 Wohneinheiten der Seniorenwohnanlage sind die meisten schon vermietet

Auch die Seniorenwohnanlage mit ihren 20 Wohneinheiten geht auf die Zielgerade der Fertigstellung. Pieper lobte das Vorankommen und berichtete, dass inzwischen 14 Wohnungen vermietet sind. Er setzt darauf, dass bis zum 1. Dezember auch die sechs noch offen stehenden Wohnungen einen Mieter finden werden. Der Mietpreis wurde aufgrund erheblich angezogener Preise innerhalb der Wirtschaft, des Handels und Gewerbes von bisher acht Euro pro Quadratmeter auf 10 Euro angehoben, die Kaution auf 1600 Euro festgelegt, führte der Bürgermeister weiterhin aus.

Wie der Ausbau der Straße Im Grundfeld in Betzhorn geplant ist

Ratssitzung in Wahrenholz: Die Sanierung der Straße „Im Grundfeld“ in Betzhorn wurde beschlossen und eine Förderung über das Dorferneuerungsprogramm beantragt. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Aufgrund einer Anliegerversammlung vorige Woche zur Sanierung der Straße „Im Grundfeld“ in Betzhorn konnte der Rat nach den Planungsvorgaben nun den Antrag bei einer Enthaltung mehrheitlich auf den Weg bringen. Die Straße soll von der Hauptstraße her in ganzer Länge bis zur Siedlung „Hässelrehm“ mit einem Grünstreifen auf der rechten Seite, Fußweg auf der linken Seite, wahrscheinlich zwei Gossenanlagen, einigen Bauminseln und Temposchwellen ausgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Planung auf 594 000 Euro. Die Förderung über das Dorferneuerungsprogramm sieht 90 Prozent vor, sodass der Restbetrag zwischen der Gemeinde (40 Prozent) und den Anliegern (60 Prozent) aufgeteilt wird. Der Antrag muss der Förderbehörde bis zum 15. September vorliegen, was gesichert ist, betonte der Bürgermeister.

Herbert Pieper nutzte die Ratssitzung, um sich positiv über die gute Beteiligung an der Kommunalwahl zu äußern, mit dem Ergebnis sei er zufrieden. Er kündigte an, dass am 29. Oktober in nichtöffentlicher Veranstaltung Bürgerhaus und Alte Schmiede sowie auch der Schützensaal eingeweiht werden.

Auf diese Weise lässt sich Mehrwertsteuer sparen

Der Zusammenlegung von bisher vier Unterhaltungsverbänden im Aller-Ohre-Verband zum zukünftigen Aller-Ohre-Ise-Verband stimmte der Rat einstimmig zu, da alle bisherigen, kleineren Unterhaltungsverbände Mehrwertsteuer zahlen müssen und diese Kosten durch den Zusammenschluss eingespart werden können.

Von Hans-Jürgen Ollech