Das Testzentrum im Helios-Klinikum Wittingen ist startklar

Wittingen

Das Angebot für kostenlose Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn wächst. Nach den beiden Testzentren in Gifhorn besteht jetzt auch im Helios-Klinikum in Wittingen die Möglichkeit, sich montags bis samstags zwischen 10 und 14 Uhr sowie mittwochs zwischen 10 und 16 Uhr kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen – nach Terminvereinbarung.

Landrat Dr. Andreas Ebel eröffnete das dritte Testzentrum im Landkreis Gifhorn gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Wittingen, Andreas Ritter, sowie dem Geschäftsführer des Helios Klinikum Wittingen, Matthias Hahn. „Ich freue mich sehr, dass wir auch für den Nordkreis ein Testangebot schaffen. Die Schnelltest sind ein gutes Mittel, um kurzfristig Sicherheit zu haben“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel. Das Land Niedersachsen hat durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass Drittanbieter wie das Helios Klinikum Wittingen nur durch den Landkreis Gifhorn beauftragt werden können. Daran haben in den letzten Tagen der Landkreis Gifhorn und die Stadt Wittingen intensiv gearbeitet.

Ein positives Testergebnis wird an das Gesundheitsamt weitergegeben

Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome, die unter Tel. (05831) 220 einen Termin vereinbart haben. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss sich die getestete Person sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Ein positives Testergebnis wird vom Testzentrum an das Gesundheitsamt weitergegeben und so lange aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Der PCR-Test kann direkt im Anschluss an den positiven Schnelltest im Krankenhaus durchgeführt werden.

Matthias Hahn, Geschäftsführer des Helios Klinikum Wittingen, erklärt: „Wir sind froh über die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gifhorn und der Stadt Wittingen. So konnten wir gemeinsam alle Voraussetzungen dafür schaffen, ab sofort Bürgerinnen und Bürger kostenlos zu testen.“ Und Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter ergänzt: „Wir hatten als Kommune den Auftrag, uns für einen Betreiber zu entscheiden und eine entsprechende Immobilie vorzuschlagen. Mit dem Helios Klinikum haben wir beides vereint und einen perfekten Partner gefunden.“

Im Schützenhaus in Hankensbüttel wird ein weiteres Zentrum eröffnet

So sieht das auch Landrat Dr. Andreas Ebel. Er sagt: „Wir werden weitere Testzentren im Landkreis Gifhorn einrichten.“ Dazu zählt im Nordkreis unter anderem ein Angebot im Schützenhaus Hankensbüttel, in der Wittinger Straße 35. Anbieter dort wird die Firma Corona Schnelltest Wolfsburg. Über einen Starttermin informiert die Kreisverwaltung so bald wie möglich. Außerdem sollen im Gifhorner Stadtgebiet noch zwei Drive-In-Standorte für Schnellteste entstehen, auf dem Parkplatz des Mühlenmuseums sowie auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße. In beiden Fällen werden die Betreiber informieren, sobald sie startklar sind.

Darüber hinaus ist der Landkreis Gifhorn mit weiteren Anbietern im Gespräch, um gemeinsam mit den Gebietseinheiten auch in weiteren Orten Testzentren einzurichten.

Von der AZ-Redaktion