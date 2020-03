Otterzentrum in Not: Rettungsruf bei Facebook

Hankensbüttel

Für tierliebe Familien und alle Naturliebhaber im Kreis Gifhorn ist das Otterzentrum das Ausflugsziel schlechthin. Doch seit der Schließung ab 17. März muss das Zentrum um seine Existenz bangen. Mindestens bis 19. April muss das Zentrum zu bleiben, jeden Tag steigt die Existenzangst. Jegliche Einnahmequelle ist nämlich auf einen Schlag versiegt. Glasbaumeister Marco Lehner startet daher mit der AZ nun eine Freikarten-Aktion, bei der Gifhorner Kinder auch noch kreativ werden können.

„Wir müssen ja nach wie vor 60 Tiere versorgen. Die brauchen pro Tag etwa 30 Kilo Futtermittel - Fleisch, Fisch und Obst", sagt Eva Baumgärtner, Vorstandsassistentin im Otterzentrum. Und auch an ältere Tier, die ihren Lebensabend in Hankensbüttel verbringen, muss gedacht werden. Sie benötigen häufig auch Medikamente. „Daran spart man ja natürlich nicht", sagt Baumgärtner.

Alle Events erst einmal abgesagt

Gerade jetzt zum Start der Saison, in der stets rund 85000 Besucher kommen, ist die Schließung fatal. Groß-Events wie der Frühlingsmarkt und Workshops sind bis auf Weiteres abgesagt. „Dass das jetzt gleich zur Beginn der Saison wegbricht, ist schlimm", sagt Baumgärtner.

So kann jeder helfen

Wie man dem Otterzentrum nun helfen kann? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Geld zu spenden. Ein eigenes Paypal-Konto ist angelegt. Alternativ über die Homepage https://aktion-fischotterschutz.de/spenden_helfen/spenden.html.

Aber auch der Kauf von Online-Tickets könne helfen, so Baumgärtner. Und: Futterspenden sind möglich. Aber einfach mit etwas Lachs vor der Tür stehen, sei wenig hilfreich. „Die Tiere vertragen nicht alles. Das sollte am besten am Telefon vorher verabredet werden. Es wäre sonst schade um die Sachen, wenn wir sie nicht gebrauchen können."

„Das merken sogar die Tiere“

Ansonsten drückt die Lage nicht nur den Mitarbeitern auf die Stimmung. Ein Otterzentrum ohne Besucher, „das merken sogar die Tiere, dass etwas anders ist", berichtet Baumgärtner.

Malaktion: So geht’s

Der dramatische Hilferuf auf Facebook hat den Gifhorner Unternehmer Marco Lehner sehr bewegt. „Das Otterzentrum ist ein langjähriger Kunde. Die haben es jetzt doppelt und dreifach schwer.“ Seine Idee: Er hat 25 Eintrittskarten (ein Kind, ein Erwachsener) sowie fünf Familienkarten gekauft. Die möchte er nun im Rahmen einer Malaktion für Kinder verlosen. Die Familienkarten sind vorrangig für Alleinerzeihende mit Kindern gedacht, so sein persönlicher Wunsch. Kinder, die etwas zum Thema Otter malen, senden ihre Kunstwerke an Glasbau Lehner, Hugo-Junkers-Straße 8 in 38518 Gifhorn.

Von Andrea Posselt