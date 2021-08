Hankensbüttel

Im September sind wieder „Lichterwelten“ im Otter-Zentrum. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. September, sowie Freitag und Samstag, 24. und 25. September, verlängert das Naturerlebniszentrum in der Südheide Gifhorn seine Öffnungszeiten bis 22.30 Uhr und erstrahlt in einem bunt-leuchtenden Farbenmeer. Der Kartenvorverkauf läuft.

Sobald es schummrig wird, wird das Otter-Zentrum wunderbar illuminiert: Hunderte bunte Scheinwerfer, Schwedenfackeln und Leuchtfeuer tauchen die Natur bei den „Lichterwelten“ in ein geheimnisvolles Ambiente. Etwa ab 20 Uhr wird im 30-Minuten-Takt eine ganz besondere, mit Musik untermalte Licht-Laser-Feuer-Inszenierung vorgeführt, die den Himmel über der Hermelin-Heide erstrahlen lässt.

Auf den beleuchteten Wegen sind Feen und Elfen unterwegs

Wer die Vorführung verpasst hat, flaniert einfach erstmal entspannt über das großzügige Freigelände, die zehnminütigen Lichtshows wiederholen sich schließlich regelmäßig. Auf den beleuchteten Wegen sind zauberhafte Feen und Elfen unterwegs, um Kinder- und auch Erwachsenenherzen mit ihrem märchenhaften Aussehen und ihren grazilen Bewegungen zu begeistern.

Eine außergewöhnliche Lichtshow und zauberhafte Elfen: Das Otter-Zentrum lädt zu den Lichterwelten ein. Quelle: Aktion Fischotter-Schutz

Einzelne Essensstände mit Bratwurst oder selbstgemachten Kartoffelchips schaffen Abhilfe, wenn der kleine Hunger zu später Stunde kommt. Und auch für einige Tiere wird es eine zusätzliche Mahlzeit bei einer Fütterung im Dämmerlicht geben.

Das Kartenkontingent ist limitiert, der Vorverkauf läuft

Die Tickets für diese vier besonderen Tage sollten im Voraus gekauft werden, das Kartenkontingent ist limitiert. Es handelt sich um datierte Eintrittskarten, die ab 9.30 Uhr explizit für den entsprechenden Tag genutzt werden können. Beim Onlinekauf werden die Kontaktdaten sofort abgefragt, vor Ort können sich die Gäste per Luca-App oder mit Ausfüllen des bestehenden Kontaktdatenformulars anmelden.

Die „Lichterwelten – Natur im Lichte der Kultur“ werden mit Unterstützung des Lüneburgischen Landschaftsverbandes umgesetzt. Mehr Infos gibt’s unter www.otterzentrum.de, direkt im Otter-Zentrum oder telefonisch unter (05832) 98 080.

Von der AZ-Redaktion