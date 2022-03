Das Monet Bläserquintett spielt in der Klosterkirche Isenhagen

Hankensbüttel

Im Rahmen der Reihe „Schätze im Kloster“ steht ein erneutes Highlight an, denn das Monet Bläserquintett wird in der Klosterkirche Isenhagen zu Gast sein. Am Freitag, 18. März, wird jeweils um 18.15 Uhr und um 20 Uhr ein etwa einstündiges Konzert geboten; auf dem Programm steht „Tambeau de Couperin“ von Maurice Ravel und „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky.

Die Musiker dieses Quintetts sind allesamt Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, darunter der Deutsche Musikwettbewerb und der ARD-Musikwettbewerb. Sie spielen in bedeutenden Symphonieorchestern wie dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks und dem NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg. Regelmäßig ist das Monet Bläserquintett Gast renommierter Festivals, darunter das Bonner Schumannfest und das Davos Festival in der Schweiz.

Kulturvereine, Kloster und Lions-Club veranstalten die Reihe „Schätze im Kloster“

Die traditionsreiche Reihe „Schätze im Kloster“ wird veranstaltet von den Kulturvereinen Hankensbüttel und Wittingen, dem Kloster Isenhagen sowie dem Lions-Club Wittingen, denen es in dieser Kooperation gelingt, Künstler von Rang ins Isenhagener Land zu holen. Das Bläserquintett tritt in der Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott auf.

Der Kulturverein Hankensbüttel nimmt die Anmeldungen per Mail an kulturverein.hbk@gmail.com oder Tel. (05832) 26 92 (Margarete Dörr) entgegen, es sollten möglichst Gruppen gebildet werden. Die Tickets kosten 15 Euro, für Schüler 5 Euro. Es gelten die 3G-Regeln, die Mund-Nasen-Bedeckung ist bis zum Sitzplatz zu tragen.

Von der AZ-Redaktion