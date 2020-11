Teichgut

Sechs lange Jahre hat es gedauert, jetzt steht das Verfahren vor dem Abschluss: Das Landschaftsschutzgebiet „ Teichgut in der Oerreler Heide“ soll kommen. Flächeneigentümer Werner Nabein ist davon nicht begeistert. Schließlich stehen ihm damit Eingriffe in seine Teichwirtschaft bevor. „Ich kann dann nicht mehr arbeiten wie jetzt“, sagt Nabein.

Das Landschaftsschutzgebiet Teichgut ist ein besonderes. Denn es gibt dort nur einen Flächeneigentümer. Und der heißt Werner Nabein. Seit 1919 betreibt seine Familie auf einer Fläche von 54 Hektar die Teiche. Er selbst ist seit 24 Jahren federführend dabei. Das Landschaftsschutzgebiet soll die gesamte Teichanlage nördlich der Kreisstraße 4 mit Ausnahme zweier Teiche im Norden und der Hof- und Gebäudeflächen im Süden umfassen.

Werner Nabein weiß noch nicht, wie er vom Land Niedersachsen für seine Nachteile entschädigt wird

In der Diskussion zwischen Nabein und dem Landkreis geht es zum einen ums Geld. Nabein befürchtet Verluste, weil er seine Teiche im Landschaftsschutzgebiet nur noch extensiv bewirtschaften darf. Der Landkreis sagt, dass Geld vom zuständigen Land Niedersachsen erst fließt, wenn der Kreistag die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet beschlossen hat. „Man kann nicht erst verhandeln und beschließen und dann übers Geld reden“, kritisiert Nabein, dass er bis jetzt nicht weiß, wie seine Nachteile ausgeglichen werden.

Ein Erschwernisausgleich, wie es ihn für extensive Grünland- und naturnahe Waldwirtschaft in Naturschutzgebieten gibt, sei für die Karpfenteichwirtschaft jedenfalls nicht vorgesehen, berichtete Fachbereichsleiterin Antje Präger im Umweltausschuss. Es werde jedoch versucht, Mittel aus Pflegemaßnahmen des Landes zu bekommen. Nach Auffassung des Landkreises löst die Nutzungseinschränkung aber auf jeden Fall eine Entschädigungspflicht des Landes aus. Gespräche laufen.

Weil die komplette Fläche der Teichwirtschaft in dem zu schützenden Gebiet liegt, habe der Landkreis anders als bislang üblich die Form eines Landschaftsschutzgebietes und nicht die eines Naturschutzgebietes gewählt, so Präger. „Das ist die etwas mildere Form“, erklärte sie. Es sei fast alles erlaubt und nur weniges verboten. In einem Naturschutzgebiet sei das genau andersrum. Kreisrat Rolf Amelsberg berichtete von Gesprächen mit Werner Nabein, in denen es darum gegangen sei, wirtschaftliche und ökologische Interessen unter einen Hut zu bringen.

Während der Auslegungsfrist hat Nabein laut Landkreis über seinen Rechtsbeistand einen 24-Seiten-Kommentar von Kritikpunkten eingereicht. Diese seien jedoch „ausnahmslos zu widerlegen oder nicht zielführend, da die Sicherung durch Schutzverordnung gesetzlich vorgegeben und nicht mehr aufschiebbar“ sei.

Nabein muss alle zwei bis drei Jahre einen von sechs Teichen trockenfallen lassen

Als Ergebnis steht fest, dass Nabein nun alle zwei bis drei Jahre einen von sechs Teichen trockenfallen lassen muss, um den dort lebenden seltenen Wasserpflanzen eine Auffrischung zu ermöglichen. „Ansonsten kann er den Betrieb so weiterführen“, sagte Antje Präger im Ausschuss. Welchen Ausgleich Nabein dafür bekommt, ist aber halt noch offen. Und genau das ärgert ihn – unter anderem.

„Irgendwann sind mir die Hände gebunden“, sagt er zum anderen mit Blick auf die Vorgaben in der Verordnung. Er befürchtet, dass er deshalb zumindest mit Blick auf seine tägliche Arbeit irgendwann auf seinem eigenen Grund und Boden nichts mehr zu sagen hat, dass die Möglichkeiten für die Karpfenteichwirtschaft zu stark eingeschränkt sind. „Und dann ist die Teichwirtschaft nicht mehr lukrativ“, so Nabein.

Der Umweltausschuss hat mit fünf Ja-Stimmen und vier Enthaltungen für die Verordnung gestimmt. Am 15. Dezember entscheidet der Kreistag.

