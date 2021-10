Das Amadeus Guitar Duo gastiert im Kloster Isenhagen

Hankensbüttel

Sie gehören zur internationalen Spitzenklasse der Gitarrenduos und erhalten weltweit enthusiastische Kritiken: Die Kanadierin Dale Kavanagh und ihr deutscher Ehemann Thomas Kirchhoff bilden seit 1991 das Amadeus Guitar Duo. Am Sonntag, 7. November, treten sie in der Klosterkirche Isenhagen auf. Dargeboten werden Werke von Georg-Friedrich Händel, Alexander Borodin, Gaspar Sanz und Dale Kavanagh.

Überschwängliches Temperament und virtuoser Vortrag

Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt in der absoluten Hingabe an ihr Instrument. Dabei begeistert das Duo sein Publikum mit überschwänglichem Temperament im virtuosen Vortrag, sensibelster Gestaltungskraft und einem großen, warmen, tragenden Gitarrenton. Das Duo ist in über 850 Konzerten in mehr als 50 Ländern Europas, Nord-, Mittel- und Südamerikas und Asiens aufgetreten. Es hat zahlreiche Produktionen für Rundfunk und Fernsehen eingespielt; 15 CDs liegen vor.

1992 gründete das Duo das Internationale Gitarren-Symposion Iserlohn, das heute mit über 200 Teilnehmern aus mehr als 40 Ländern, Konzerten, Meisterkursen, Vorträgen und Ausstellungen eins der größten Festivals dieser Art weltweit ist. Seit 2003 bauen die beiden als Professoren die Gitarrenklasse der Hochschule für Musik Detmold auf.

Tickets gibt es nur mit Voranmeldung

Corona-bedingt gelten für die Platzvergabe besondere Regeln: Der Kulturverein Hankensbüttel bittet um Anmeldung per Mail an kulturverein.hkb@gmail.com oder telefonisch bei Margarete Dörr, (0 58 32) 26 92. Es sollten möglichst Gruppen gebildet werden; die Karten kosten 15 beziehungsweise 5 Euro, im freien Vorverkauf sind sie nicht erhältlich, mögliche Restkarten werden am Veranstaltungstag an der Abendkasse angeboten. Es gilt 3G und Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes.

Von der AZ-Redaktion