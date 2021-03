Darum gibt es im Wahrenholzer Club der gelben Socken Überraschungen für die Kinder

Wahrenholz

Beim Club der gelben Socken ist eigentlich jeder Tag irgendwie ein besonderer Tag. Doch gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, lässt sich das Team der evangelischen Kirche um Diakonin Susan Heydecke noch einmal so manches Sahnehäubchen für die Kinder einfallen. Zum Beispiel die Sache mit den Überraschungssocken.

Seit Wochen schon gibt es die gelbe Socken-Post. Jeden Mittwoch, wenn sich der Club der gelben Socken ohne Corona getroffen hätte, können die Kinder einen Brief am Küsterhaus Wahrenholz abholen. Dieser Brief ist eine Clubstunde für zu Hause. In einem der Briefe beispielsweise stand die biblische Geschichte, die das Team – Anne Knäb, Emily Kittel, Lara Lampe – um die Diakonin erzählt hätte, zum selberlesen oder vorlesen lassen. Und dann gibt es Aufgaben, mit denen man Punkte sammeln kann. Zum Beispiel sollten die Kinder zur Jahreslosung, in der es um Barmherzigkeit geht, ein Bild malen, wie man anderen helfen kann. Das gab 10 Punkte. Wer bei der Geschichte der Brotvermehrung selber Brot gebacken und es, wie Jesus, an andere außerhalb des eigenen Haushalts, weitergab, der bekam sogar 20 Punkte für sein Punktekonto.

Die Überraschung wurde persönlich vorbei gebracht

„Wir staunen immer wieder, wie kreativ die Kinder sind. Die tollsten Bilder oder Gebasteltes erreichen uns. Wenn die Kinder eine Aufgabe gelöst haben, dann schicken sie uns per Post oder per E-Mail oder mit dem Handy ein Foto, und wir schreiben die Punkte gut. Je mehr Anregungen die Kinder umsetzen, desto schneller bekommen sie den Überraschungssocken“, erklärt Heydecke das Prinzip.

Und diese Überraschungssocken gab es jetzt für drei der jungen Clubmitglieder. „Die drei haben es geschafft und sammeln schon für die nächste Überraschungssocke“, freut sich Heydecke gemeinsam mit Annemarie Nordmann, Jonas Digmayer und Luca Brennecke aus Wahrenholz, die Besuch vom Team bekamen – und eben besagte Socke. Warum? Weil sie 100 Punkte gesammelt und damit eine gelbe Überraschungssocke gewonnen haben. Die brachten die Mitarbeiterinnen natürlich persönlich vorbei.

Hoffnung, den Club bald wieder öffnen zu dürfen

„Uns ist es schwer gefallen, den Club wegen Corona derzeit nicht anbieten zu können. Um den Kontakt zu den Kindern zu halten, haben wir die Briefaktion gestartet. Den ersten Brief haben wir an über 120 Familien geschickt und alle eingeladen mitzumachen. Viele sind aktiv dabei. Es ist schön, von ihnen Post zu bekommen und im Gespräch zu bleiben. Trotzdem wünschen wir uns natürlich, den Club wieder öffnen zu dürfen. Hoffentlich bald“, sagt Susan Heydecke.

