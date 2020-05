Neun leicht Verletzte bei Großbrand

Darrigsdorf

Die Polizei korrigierte am Dienstagmorgen die Zahl der Verletzten beim Brand eines Kuhstalls in Darrigsdorf am Montagabend: Neun Personen, die bei der Rettung der Kühe geholfen hatten, wurden durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden des Brandes mindestens 350 000 Euro.

Alle 105 Kühe und Jungrinder, die sich im Stall befanden, konnten von Anwohnern, Nachbarn und Feuerwehrleuten aus dem brennenden Stall gerettet werden – wobei die Tiere teilweise so verängstigt waren, dass sie einfach starr stehen blieben und nur mit sanfter Gewalt aus dem Stall geholt werden konnten.

Der Auslöser des Feuers

Auslöser des Brandes war ein Teleskoplader, der im Stall abgestellt war. Er geriet gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hierdurch wurden zunächst der Heuboden und schließlich das gesamte Stallgebäude in Brand gesetzt.

Bemerkt wurde das Feuer von der 31-jährigen Tochter des Hofeigentümers, die sofort Angehörige und Nachbarn alarmierte. Diese begannen zunächst damit, die Kühe aus dem Stall ins Freie zu treiben. Hierbei zogen sich neun Helfer leichte Rauchgasintoxikationen zu und wurden später vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK wurden nicht verletzt.

Zur Galerie Im Wittinger Ortsteil Darrigsdorf ist am Montag ein Kuhstall in Brand geraten. 100 Tiere konnten aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Das Stallgebäude stand schließlich komplett in Flammen und wurde vollständig zerstört, was auch die 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht verhindern konnten. Spezialisten der Polizeiinspektion Gifhorn nahmen nach Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf, die derzeit noch unklar ist. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

