Stell Dir vor, es ist Corona und zwei alte Kumpels, die seit jeher das Musikmachen verbindet, haben viel Zeit herumzuhängen und Ideen zu haben. So passiert im Oktober 2020 in Wittingen. Darius Pesel und Daniel Niebuhr wollten aus einer Bierlaune heraus einen Hit schreiben.

Heute muss Pesel darüber schmunzeln. „Träumen darf man ja.“ Einen gewissen Ehrgeiz und die pure Freude an der Musik – das ist bei dem Duo das Salz in der Suppe. Schon aus Zeiten der Reihe „Hafenkante records“ kennen sich die beiden Herzblut-Musiker.

Für Pesel ist die Musik solch eine große Leidenschaft, dass er Musikproduktion an der Hochschule Darmstadt studierte. Hauptberuflich ist er bei VW für Soundsysteme zuständig. Nebenberuflich packt ihn nun die Lust, nicht nur andere mit seinen Fertigkeiten hervorzubringen, sondern die eigene Band.

Einen Namen dafür verdanken die Wittinger übrigens auch der Entstehungsgeschichte des gemeinsamen Projektes. Ein Kumpel habe sich das Erstlingswerk angehört, den Text gelesen und dann gemeint, das höre sich „wie ein Schadensreport“ an. Volltreffer bei Pesel und Niebuhr. Damit war der Bandname „Damage Report“ geboren. Pesel erklärt, weshalb das auch Programm für den Inhalt der Texte ist: „Vieles handelt vom Erwachsenwerden, von Partys, der Liebe und kleinen Dramen.“

„Bad shot“, auf gut Deutsch blöd gelaufen, heißt die erste Single, die erstmalig am Freitag auf den Streamingdiensten im Internet zu hören ist. Auch ein Musikvideo dazu existiert bereits. Gedreht wurde zu Hause. Auch drei Lyric Videos sind schon im Kasten. Das Ergebnis einer perfekten Symbiose der Talente: Niebuhr ist versiert in Songwriting und Videoproduktion, der Sound ist bei Pesel die Kernkompetenz.

In seinem eigenen Tonstudio feilten beide akribisch an Testpassagen und der Instrumentalisierung. Genremäßig ordnet sich Damage Report unter Rock/Pop mit englischsprachigen Texten ein. „Eben Musik, die uns auch selbst gefällt“, so Pesel.

Eine EP mit vier Stücken soll am 25. März veröffentlicht werden. Das soll erst der Anfang sein. Weitere Lieder sind in Planung. Und auch endlich mal ein eigenes Konzert geben steht auf der Wunschliste. „Da hätten wir Lust zu.“ Ob da auch potenzielle Fans Lust drauf haben? Eine erste Gradmessung steht unmittelbar bevor. Am Freitag geht „Bad Shot“ online. „Ich bin ganz aufgeregt und fiebere dem schon entgegen.“

