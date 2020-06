So trainieren die Kleinsten das richtige Hinfallen

Wahrenholz

Wenn die Kinder der DRK-Krippe Wahrenholz hinfallen, tun sie sich auch schon mal weh. Das ist ganz natürlich. Möglicherweise aber sind die Verletzungen weniger heftig als bei anderen Kindern. Denn im Rahmen des Bewegungskonzeptes lernen die Jungen und Mädchen das richtige Hinfallen – und das macht ihnen auch noch Spaß.

Umso mehr, seit sie eine dicke große Weichbodenmatte in ihrem Raum liegen haben. Die hat ihnen der Kinderförderverein Sterntaler besorgt – mit Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und nachdem die Krippen-Leiterin Marion Weseloh beim Verein angefragt hatte. Vereinschef Axel Schuster übergab die Matte und machte sich gleich ein Bild davon, was die Kinder in Sachen Hinfallen so drauf haben – und überhaupt in Sachen Bewegung.

Kinder lernen, mit ihrem Körper umzugehen

Denn für ihr Bewegungskonzept ist die 2013 direkt neben der DRK-Kita eröffnete Krippe zertifiziert. „Bei uns gilt der Grundsatz: Gute Entwicklung fängt bei der Geburt an“, erklärt dazu Leiterin Marion Weseloh. Und für eine gute Entwicklung komme der Bewegung eine Schlüsselfunktion zu. „Durch tägliche Bewegung im Innen- und Außenbereich werden die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder gefördert.“ Aber nicht nur. Durch die Bewegung entstehen immer wieder Situationen, in denen das Erfahren und Einschätzen der eigenen körperlichen Fähigkeiten von immenser Bedeutung für die Kinder sind, erklärt sie. Durch das Erleben solcher Situationen lernen die Kinder also, mit ihrem Körper umzugehen.

Doch das kann manchmal echt weh tun. Beispielsweise, wenn man auf der Straße hinfällt und noch nicht geübt darin ist, wie man sich dann verhält. Da leistet die neue Weichbodenmatte gute Dienste. Kaum heißt es „Alle rauf auf die Matte und zeigt mal, wie ihr hüpfen und fallen könnt“, sind auch schon fast alle Kinder drauf – fast, die ganz Kleinen sind dann doch noch etwas zögerlich. Verständlich, wenn die „Großen“ die Matte für sich in Anspruch nehmen. Und dann wird gehüpft – und hingefallen. Weich hingefallen. Tut nicht weh, macht Spaß, und wenn das Team um Marion Weseloh – dazu gehören Justine Scheel, Ilka Richter, Barbara Pawlik, Yanina Friedrich und Irina Karlik – dann auch noch ein paar Ratschläge parat hat, wie man es richtig macht, gibt es nicht nur einen Lerneffekt, sondern auch noch Lob. Und vielleicht beim nächsten „richtigen“ Fall ein paar Kratzer weniger.

Sicher im Verkehr

„Denn genau darum geht es uns. Die Kinder sollen sich durch diese Übungen in ihrem Körper sicher fühlen, zum Beispiel im Verkehr.“ Oder im Krippen-Alltag. Da macht es den Kleinen nicht nur sichtlich Spaß, beispielsweise von kleinen Hindernissen zu springen, sie bewegen sich auch sicherer, selbstsicherer. „Wir haben nur wenig Unfälle in der Krippe“, sagt Maron Weseloh. Und wenn es doch mal einen gibt, dann wissen die Kinder, wie sie sich zum Beispiel mit ihren Armen abstützen können – so, wie sie es auf der Matte gelernt haben.

