Wahrenholz

Wochenlang waren die DRK-Kitas und Krippen in der Samtgemeinde Wesendorf – und nicht nur dort – wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Untätig sind die Erzieherinnen – und Hausmeister – dennoch nicht gewesen. In Wahrenholz beispielsweise gab es so manchen Arbeitseinsatz auf den beiden Außengeländen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

„Das hat viel Spaß gemacht“, erklärte Leiterin Marion Weseloh. Und man habe handwerklich eine Menge dazugelernt. Beispielsweise, um an den Wegen auf dem Außengelände der Krippe Steinumrandungen zu setzen, welche die abgängigen Holzbalken ersetzen. „Das haben wir von einem Youtube-Video gelernt“, verrät Weseloh.

Anzeige

Hütten werden noch renoviert

Und auch auf dem Außengelände der DRK-Kita gleich nebenan, die ebenfalls von ihr geleitet wird, hat sich viel getan während der Corona-Zwangspause. „Wir haben in einigen Bereichen Pflanzen gesetzt für insgesamt 400 Euro, das hat die Kita selbst bezahlt.“ Und auch hier wurden Umrandungen an den Wegen erneuert. Die verschiedenen Hütten sollen noch renoviert werden. Auch ein Hügel, der irgendwann mal abgetragen wurde, soll wieder aufgeschüttet werden – da lässt sich schließlich gut drauf spielen, und die Kita darf sich seit April 2019 ja Bewegungs-Kita nennen. Da passt das erneuerte Reck gut ins Konzept.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zeit war jetzt auch, um den von den Mädchen und Jungen in der Einrichtung gepflegten Kita-Garten einmal richtig aufzuräumen. Gepflanzt und gepflegt und geerntet wird übrigens nicht nur in der Kita. Auch die Krippe hat einen kleinen Garten mit zwei Hochbeeten, in denen unter anderem Schnittlauch und Erdbeeren wachsen. Vom Gruppenraum aus können die Kinder die Beete beobachten.

„Mit solchen Angeboten, aber auch mit unseren Aktionen während der Corona-Pause wollen wir den Kindern zeigen, dass man was bewegen kann und dass es viele interessante Dinge gibt. Wir hoffen, dass da was für das spätere Leben hängen bleibt“, so Weseloh.

Von Thorsten Behrens