Neue Wege der Zusammenarbeit entdecken: Dafür steht der Begriff Coworking Space. In Wittingen haben die Kreislandfrauen und die Gleichstellungsstelle des Landkreises Gifhorn in einer Aktion gezeigt, was läuft.

Mit einer letzten Veranstaltung, dem CoArt-Space, endeten jetzt bei strahlendem Sonnenwetter die drei Aktionswochen „CoWork: für dich – fürs Land“ auf dem Wittinger Marktplatz. Zwei lokal bekannte Akteure aus Kreativberufen ließen Besucherinnen und Besucher hinter die künstlerischen Kulissen schauen, indem sie gleichzeitig an je einem digitalen Platz (Illustration, Vincent Grahn) und an einem analogen Platz (Malerei, Natascha Engst-Wrede) zum gleichen Thema arbeiteten: Sie gestalteten Postkarten mit Motiven der Region. Diese wurden als Gratispostkarten mit sechs verschiedenen Motiven zum Mitnehmen bereitgelegt.

Auch Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann ließ es sich nicht nehmen und stattete dem Coworking-Space an diesem Tag einen Besuch ab. Sie freute sich, dieses innovative Konzept für den ländlichen Raum hier in Wittingen zu sehen.

Coworking-Space-Container hat vier Arbeitsplätze

Der Coworking Container der bundesweit aktiven Genossenschaft Coworkland gastierte in Wittingen mit insgesamt vier mobilen Arbeitsplätzen. Der Kreislandfrauenverband, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und der EinLaden Wittingen haben die Veranstaltungsreihe rund um das Coworking-Space in Wittingen angeschoben. Dank der Wittinger Stadtverwaltung und der Kooperation mit dem Wittinger Landfrauenverein konnte alles sehr unkompliziert geplant und umgesetzt werden.

„Unsere Bilanz ist – trotz Corona – ausgesprochen positiv. Unsere anfänglichen Bauchschmerzen waren im Nu verflogen, als wir sahen, welche hohe Aufmerksamkeit unsere Aktion erzeugte. Und die Buchungen der Container-Arbeitsplätze zeigten, wie groß das Interesse an dieser neuen Arbeitsform ist“, so Kreislandfrauen-Vorsitzende Ilsemarie Dralle in ihrem Resümee.

Coworking-Space-Container 27 Mal gebucht

In dem lichtdurchfluteten Container mit guter Aussicht über den Marktplatz waren zwei Schreibtische ausgestattet mit schnellem Internet und Drucker platziert. Diese wurden von den Nutzerinnen und Nutzern gut gebucht. War die erste Woche noch etwas zögerlich angenommen, waren ab Woche zwei täglich die Plätze von interessierten Coworkerinnen und Coworkern besetzt. Insgesamt kamen 27 Buchungen von Arbeitsplätzen zusammen – einige waren sogar mehrfach zum Arbeiten vor Ort. Besonders beliebt waren dabei die Vormittage.

Nun hoffen die Veranstalterinnen, dass sich im Nordkreis ein dauerhaftes Coworking-Space etablieren wird. Ein positives Zeichen sei gesetzt – umsetzen müssen es nun andere.

Alle Fotos und Beiträge rund um Coworking und das Wittinger CoworkingSpace sind zu finden auf der Internetseite des Kreislandfrauenverbandes unter www.kreislandfrauen-gifhorn.de.

