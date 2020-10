Wesendorf

Sie gehört selbst zur Corona-Risikogruppe und hat darüber hinaus in der DRK-Seniorenarbeit im Ehrenamt mit Menschen aus Risikogruppen zu tun. Was die vergangenen Monate für die Wesendorferin Margitta Weinschenk bedeutet haben und auf was sie für die Zukunft hofft, schildert sie in der AZ-Serie. Ihr war es ein Bedürfnis, ihre Gedanken selbst zu formulieren.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

„Als ich Ende Dezember 2019 das erste Mal von einer neuartigen Lungenentzündung hörte, die in China bereits Todesopfer gefordert hatte, befand ich mich nach einer OP in einer Reha-Maßnahme. Das war alles so weit weg für mich und ich war sehr mit mir selbst beschäftigt. Wieder zu Hause, nahm ich die bedrohlichen Nachrichten schon anders wahr. Sowohl meinem Mann als auch mir wurde nun sehr bewusst, dass wir aufgrund des Alters wie auch der Vorerkrankungen zu der sogenannten Hochrisikogruppe gehören. Von sofort an haben wir unsere persönlichen Kontakte sehr minimiert, vermeidbare Arzttermine sowie Therapien abgesagt. Eigeninitiative und Disziplin waren wichtig, um die weitere Gesundung nicht zu gefährden. Wir gaben unserem Tagesablauf Strukturen. Täglich lange Spaziergänge, Gymnastikübungen und anderes mehr gehörten dazu. Ich habe mit der Begleitung des „Chefkochs“ für die ganze Familie aufwändiger gekocht und gebacken. Die Waage zeigt ein entsprechendes Ergebnis dieser Aktivität an.

Urlaub in der Schweiz nicht angetreten und Bücher im Versandhandel bestellt

Wir lesen zwei Tageszeitungen, über deren Inhalt immer sehr ausgiebig diskutiert wurde. Darüber ist viel Zeit vergangen. Aber davon hatten wir ja auch genug. Dennoch haben wir den Eindruck, dass alles sehr schnelllebig an uns vorbeigezogen ist. Den Garten und die schönen Sommerblumen haben wir sehr genossen. Er hat durch das Wegfallen anderer Aktivitäten wie Theater, Konzerte, Urlaubsreisen einen ganz großen Stellenwert eingenommen. Besuche in der Stadtbücherei Gifhorn konnten auch nicht mehr stattfinden. Als Vielleser haben wir ganz gegen unsere Überzeugung den Versandhandel bemüht, um immer genügend Nachschub direkt ins Haus zu bekommen.

Unseren geplanten Urlaub am Lago Maggiore in der Schweiz haben wir nicht angetreten. Eine groß angelegte Hochzeitsfeier in der Familie wurde ebenfalls abgesagt. Das Paar ist jetzt verheiratet und hat im kleinsten Kreise „den schönsten Tag des Lebens“ begangen. Ihr Credo: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Unser Sohn hat uns sehr fürsorglich fast vier Monate lang wöchentlich mit Lebensmitteln und anderen Dingen versorgt. Abends per E-Mail die Wunschliste übermittelt, und morgens stand schon vor dem Frühstück alles auf der Terrasse. Wir fühlten uns sehr gut und umsichtig umsorgt.

„Wir sind nach wie vor sehr vorsichtig im Kontakt untereinander“

Während der Schwangerschaft unserer Schwiegertochter haben wir uns immer nur kurz im Freien und mit Abstand getroffen. Nun ist unsere Enkeltochter schon ein Viertel Jahr alt, sie ist gesund und munter. Und wir sind stolz und glücklich, in unserem Alter neues Leben in unmittelbarer Nähe miterleben zu dürfen! Wir sind nach wie vor sehr vorsichtig im Kontakt untereinander, zumal jetzt die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen.

Ich fühlte mich bisher aber als Teilnehmer eines Geschehens, das ich nur passiv beobachten konnte, ohne eine Möglichkeit des aktiven Eingreifens zu haben. Schwer aushaltbar für mich als eine mit dem „Helfersyndrom“ ausgestattete Person!

Alles abgesagt: Feiern und Fahrten konnten die Wesendorfer Senioren seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr unternehmen. Quelle: privat

Nicht alle haben Familienangehörige, die sich um sie kümmern können

Im Ehrenamt – der DRK-Seniorenarbeit für die Samtgemeinde Wesendorf – war das komplette Jahresprogramm mit Feiern und Ausflügen bereits erstellt und organisiert, als Corona kam. Alle Aktivitäten habe ich nach und nach absagen müssen. Die gemeinsamen Zusammenkünfte haben immer für Abwechslung gesorgt und auch von Sorgen und Krankheiten ablenken können. Sehr leid tat es mir für die Busunternehmer, Gastwirte und touristischen Einrichtungen, die von diesen Absagen – nicht nur durch uns – betroffen waren und in wirtschaftliche Not gerieten.

In der Folgezeit habe ich immer mal wieder telefonischen Kontakt zu den Senioren gehabt. Nicht alle haben Familienangehörige, die sich um sie kümmern können. Es sind in den letzten Monaten einige liebe Menschen aus dem Seniorenkreis verstorben. Leider konnte ich ihnen nicht die letzte Ehre erweisen. Das alles – insbesondere die vielen Todesfälle in den Pflegeheimen – hat mich sehr betroffen und traurig gemacht.

„Wir beachten weiter alle Schutzmaßnahmen, um verantwortungsvoll mit dieser Situation umzugehen.“

Wir sind im Gegensatz zu jungen Familien, die in einer Stadtwohnung mit kleinen Kindern leben, welche nicht in die Kita oder Schule gehen zu können, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen, nicht betroffen. Unsere Einschränkungen sind erträglich und nicht existenzbedrohend. Dennoch fürchten wir um unsere Gesundheit und die aller Menschen um uns herum. Wir beachten weiterhin alle Schutzmaßnahmen, um verantwortungsvoll mit dieser Situation umzugehen.

Unser größter Wunsch ist, dass wir sehr bald die fehlenden Sozialkontakte – ohne Angst vor Übertragung der Krankheit haben zu müssen – wieder aufnehmen können! Die Realität sieht aber wohl leider so aus, dass wir noch lange Zeit mit dem tückischen Virus leben und auch weiter auf uns und andere aufpassen müssen. Um dieser Zeit aber trotzdem etwas Gutes abgewinnen zu können, machen wir Pläne – auch wenn alles anders kommen sollte, die Ziele vielleicht auch nicht erreichbar sind. Der Weg dahin kann aber erfüllend sein!

