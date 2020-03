IGS sagt Tag der offenen Tür ab

Wittingen

Die Integrierte Gesamtschule Wittingen (IGS) musste aufgrund der aktuellen Situation ihren Tag der offenen Tür absagen. Da noch nicht klar ist, ob die von Mittwoch, 6. Mai bis Freitag, 8. Mai geplanten Anmeldetage für den neuen fünften Jahrgang wie geplant stattfinden, bietet die Schule telefonisch Termine für die Anmeldung des neuen fünften Jahrgangs an. Eltern von Kindern, die jetzt in den vierten Klassen sind, können unter der Nummer (0 58 31) 2 63 20 einen Termin vereinbaren.

Änderungen zum neuen Schuljahr

Mit dem Beginn des nächsten Schuljahres 2020/21 ergeben sich an der IGS verschiedene Änderungen. So wird die Anzahl der verpflichtenden Tage mit Nachmittagsunterricht von drei auf zwei reduziert. Die Mittagspause an diesen Tagen wird von 90 Minuten auf 55 Minuten gekürzt. Dafür wird geplant, eine Vormittagspause um fünf Minuten zu verlängern. Zudem sollen durch Absprache mit dem Busunternehmen die Abfahrtzeiten an der Bushaltestelle angepasst und dadurch die Wartezeit optimiert werden.

Möglichkeiten zum Kontakt

Nach aktuellem Stand ist ein schulübergreifendes Projekt zum Thema „Um-Welt“ in Planung, das nach den Sommerferien starten soll. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.igs-wittingen.de. Bei offenen Fragen steht die Schule, mit Ausnahme in den Osterferien, telefonisch unter (0 58.31) 26 32 10 zur Verfügung.

Von der AZ-Redaktion