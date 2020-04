Corona-Veranstaltungsreihe geht mit Poesie weiter

Wittingen

Die virtuelle Veranstaltungsreihe „Kulturelle Frühlingsgefühle“ des Kulturvereins Wittingen ist mit Sängerin Ima – Imanthi Gräflich Monard – erfolgreich gestartet. Nun geht sie am Montag, 6. April, in die zweite Runde, und zwar mit etwas Prosa.

Um dem Publikum trotz Coronavirus-Pandemie etwas zu bieten, hat der Kulturverein Wittingen diese Veranstaltungsreihe gestartet, die im Internet auf der Homepage unter www.kulturverein-wittingen.de angesehen und angehört werden kann. In der zweiten Folge geht es mit einem Beitrag aus dem Bereich Prosa weiter.

Eine Geschichte aus Italien

Liest eine Geschichte über Italien: Gabriele Herzog. Quelle: privat

Gabriele Herzog aus Knesebeck liest eine selbstgeschriebene Geschichte vor, die in Italien spielt und von Bildern dieses Landes umrahmt wird. Ihr Anliegen ist es, an die schönen Seiten dieses Landes und seiner Menschen zu erinnern, aus dem uns in letzter Zeit immer nur schreckliche Nachrichten erreichen. Herzog selbst stammt aus dem Erzgebirge, studierte an der Bergakademie Freiberg und zog später nach Knesebeck. Sie ist Mitglied des Freien Deutschen Autorenverbandes, arbeitet aber freiberuflich als Inspektorin, nachdem sie zuvor in einem hiesigen Betrieb tätig war.

Hier gibt’s die Kultur

Wer die virtuelle Veranstaltungsreihe sehen möchte, kann dies im Internet auf www.kulturverein-wittingen.de, bei Facebook, Instagram und auf dem extra eingerichtete YouTube-Kanal tun. Über weitere Angebote informiert der Verein in seinem Newsletter, der unter der E-Mailadresse info@kulturverein-wittingen.de angefordert werden kann.

