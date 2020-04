Grundschule richtet Sprechstunde am Fenster ein

Wesendorf

Es ist sonnig. Vor den Terrassentüren der Grundschule stehen Tische, an denen Lehrer sitzen. Ein Lehrercafé? Dabei sind die Schulen doch geschlossen.

Grundschulleiter Jörg Bratz winkt ab. Was wie ein Lehrercafé aussieht, ist in Wirklichkeit eine kreative Idee, um Schüler und Eltern trotz Kontaktverbots und Schulschließung zu unterstützen. „Not macht erfinderisch. Und so muss auch die Schule in diesen Tagen Einfallsreichtum zeigen. Die Schüler sollen lernen. Also musste eine Lösung her, wie die Materialien zu den Schülern kommen“, erklärt Bratz, was hinter dieser so simplen wie wirkungsvollen Idee steht, die am Montag erstmals in die Praxis umgesetzt wurde.

Lernprozesse weiter begleiten

„Neben der Notbetreuung, die wir leisten, wollen wir die Kinder und Familien in vielerlei Hinsicht unterstützen. So ist es wichtig, dass wir und die Kinder nicht schulfrei haben, sondern weiter in Kontakt stehen und aktiv unsere Beziehung zueinander gestalten. Das sorgt auch für eine stärkere Bindung zwischen Lehrenden und Lernenden. Deswegen haben wir uns für diese besondere Art der Sprechstunde am Fenster entschieden. Und die sonnige Wetterlage kommt uns da sehr entgegen“, sagt Bratz. Hinter der Idee der Sprechstunde am Fenster steht der Plan, Schulkindern eine Möglichkeit zum persönlichen Gespräch anzubieten, um Lernprozesse auch in dieser schwierigen Zeit zu begleiten.

Die Umsetzung ist einfach: In den Klassenräumen im Erdgeschoss der Schule befinden sich auch Terrassentüren. Dort sitzt jeweils eine Lehrkraft an einem Tisch. Ein Kind setzt sich im Abstand von mindestens 1,5 Meter dazu – oder auch ein Elternteil. Unter einer improvisierten Schutzscheibe – einem Bilderrahmen – schiebt beispielsweise Lehrerin Christina Melzer ein Aufgabenheft und einen Arbeitsplan hindurch. Sie erklärt, das Kind erzählt, sie lachen. „Das ist toll, wieder hier zu sein. Am liebsten würde ich wieder richtigen Unterricht machen. Aber so ist das auch in Ordnung“, erklärt der Schüler Noah. Der Austausch von Materialien funktioniert aber nicht nur in eine Richtung. Die Kinder bringen bitte das in den letzten Wochen bearbeitete schulische Material mit. Das weitere Vorgehen kann bei dieser Gelegenheit mit der Klassenlehrkraft persönlich besprochen und ein weiterer Termin vereinbart werden. „Feste Sprechzeiten werden aber nicht vergeben, weil wir nicht kurzfristig in die Terminplanung der Familien eingreifen möchten“, sagt Bratz.

Unterricht für die vierten Klassen

Eine Notbetreuung für alle Jahrgänge stellen die Lehrkräfte an der Schule auch weiterhin sicher. Und es gibt erste Ansagen zur Wiederaufnahme des Unterrichtes vorerst für die vierten Klassen ab dem 4. Mai: „An der Grundschule am Lerchenberg wird jede Klasse im vierten Jahrgang in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird im Wechsel einen Tag von 8.05 bis 12.55 Uhr Unterricht in der Schule haben und am nächsten Schultag zu Hause an Aufgaben weiterarbeiten. Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen selbst zu einer Risikogruppe gehören oder Eltern mit einem erhöhten Risiko haben, sollen weiterhin zu Hause bleiben. Sie bekommen Aufgaben von den Lehrkräften“, erklärt der Schulleiter.

Von Thorsten Behrens