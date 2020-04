Freundeskreis möchte in Uganda weiter helfen

Hankensbüttel/Butiru

Der Freundeskreis „Christliche Sozialarbeit in Uganda“ aus Hankensbüttel kann seine für die Osterferien geplante Reise nach Uganda nicht antreten. Grund dafür ist die Coronavirus-Pandemie, die inzwischen auch das ostafrikanische Land getroffen hat – und das damit verbundene Einreiseverbot für Ausländer.

Der Freundeskreis unterstützt durch die Initiative von Elisabeth Mwaka und ihrer Familie in Hankensbüttel seit Jahren Projekte im Osten des Landes. In dem Dorf Butiru nahe der kenianischen Grenze konnten so in den vergangenen Jahren ein Krankenhaus und mehrere Schulen gebaut werden. Nun helfen Mwaka und ihr Team auch im Kampf gegen das Coronavirus in Uganda. Zu Beginn der Krise wurden Wasserkanister und Seife besorgt und in den Dörfern rund um Butiru verteilt. Mit dem Auto und einer Lautsprecheranlage sind Helfer mit Polizeischutz unterwegs und klären die Bevölkerung in Stammessprache über Hygienemöglichkeiten auf.

Polizei greift hart durch

Als sich Covid-19 in Europa immer weiter ausbreitete, verhängte Uganda eine Einreisesperre für Bürger aus betroffenen Ländern, darunter auch Deutschland, um sich zu schützen. Dennoch gibt es Infizierte in Uganda, viele sind aus Dubai eingereist. Doch die Dunkelziffer könnte viel höher sein, da kaum getestet wird, weiß Elisabeth Mwaka, die selbst per Home-Office arbeitet. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen sind alle Schulen geschlossen, öffentliche Verkehrsmittel haben den Betrieb eingestellt und im ganzen Land gibt es eine Ausgangssperre. Gegen Verstöße geht die Polizei heftig vor, sogar mit Knüppeln und Warnschüssen.

Schutzmasken für medizinisches Personal

Viele Menschen in Uganda haben Aids oder andere Krankheiten und gehören dadurch zur Risikogruppe – und der Staat hilft laut Mwaka kaum. „Die Folgen, wenn Corona hier voll ausbricht, sind nicht auszudenken“, sagt sie. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind kaum noch erhältlich, die Preise sind rasant gestiegen. Aus aufschiebbaren Projekten des Freundeskreises konnte Geld genommen und Vorräte für das Hospital gekauft werden. „Schutzmasken werden selbst genäht, wir haben die Anleitung geschickt. Die Masken sollen an kleinere Gesundheitseinrichtungen, an Dorfhebammen und Barfußdoktoren verteilt werden. Im Hospital gibt es jetzt einen Quarantänebereich für alle hustenden Patienten. Davon gibt es zu Beginn der Regenzeit viele. Getestet werden können diese Leute aber nicht, man will sie nur getrennt behandeln“, erzählt Mwaka.

Online-Verkauf von Handarbeiten

Neben der geplanten Reise wollte das Team aus Hankensbüttel auf Frühlinksmärkten Handarbeiten verkaufen, um Einnahmen für den Nothilfefond zu sammeln. Da aufgrund des Coronavirus keine Veranstaltungen mehr stattfinden, werden die Arbeiten jetzt einigen Freundeskreismitgliedern gezeigt und können bestellt werden. Durch das Geld können in Butiru dringend benötigte Sachen gekauft werden. Weitere Informationen über die Arbeit in Uganda gibt es im Internet unter www.butiru-freundeskreis.net.

