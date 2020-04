Robert Burmeister spielt Telemann-Stücke

Wittingen

Ein Kulturgenuss, der nicht enden muss: Dafür sorgt der Kulturverein Wittingen gerade mit seinen Kulturellen Frühlingsgefühlen. Weil in Corona-Zeiten ein Besuch eines Konzerts oder einer Lesung nicht möglich ist, serviert der Kulturverein die Angebote direkt ans heimische Sofa. Im dritten Kapitel, das am Ostermontag, 13. April, aufgeschlagen wird, geht es wieder musikalisch zu.

Der Werdegang

Nach einem Abstecher in die Literatur mit der Knesebecker Autorin Gabriele Herzog wird es klassisch. Roger Burmeister aus Hankensbüttel wird das Presto und Allegro aus der 10. Fantasie für Violine solo, TWV 40:23 zu Gehör bringen, die Georg Philipp Telemann 1735 komponiert hat. Roger Burmeister wurde 1967 in Wittingen geboren, machte in Hankensbüttel Abitur und studierte im Hauptfach Violine an der renommierten Musikhochschule für Musik und Theater Hannover. Nach dem Studium der Instrumentalpädagogik und dem Abschluss in der künstlerischen Ausbildungsklasse als Diplom-Musiker schloss sich direkt ein Engagement für drei Jahre bei den Stuttgarter Philharmonikern an. 1997 eröffnete er seine private Musikschule im elterlichen Haus in Hankensbüttel. Burmeister ist seit über 23 Jahren als freischaffender Musiker und Konzertmeister des Orchesters „opus7“ im norddeutschen Raum von Detmold und Lübbecke über Hannover und Wittingen bis Greifswald musikalisch unterwegs. Mehr über ihn gibt es unter www.opus7-orchester.de im Internet.

Anzeige

Ein Zitat von Khalil Gibran

Roger Burmeister möchte mit seinem Beitrag versuchen, den Menschen den Augenblick zu verschönern – mit dem Licht der Musik, das bis tief ins Innere gelangen und dort wirken kann. Dann zitiert er noch gerne Khalil Gibran, den libanesisch-amerikanischen Dichter, Maler und Philosophen: „Musik ist wie ein Licht: Es vertreibt die Dunkelheit aus der Seele und erleuchtet das Herz, so dass seine Tiefen zum Vorschein kommen.“

Roger Burmeister wird ab Montag, 13. April, auf allen sozialen Medien des Kulturvereins Wittingen zu hören sein: unter www.kulturverein-wittingen.de, bei Facebook, Instagram und YouTube.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion