Hankensbüttel

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat Bevölkerung und Wirtschaft in den letzten Wochen und Monaten vor immense Herausforderungen gestellt. Für die Jugendherberge in Hankensbüttel – getragen vom gemeinnützigen Deutschen Jugendherbergs-Verein, der keine Rücklagen bilden darf – hieß das während der letzten Monate: fast 160 Betten leer, und es ist kaum Erholung in Sicht, da Klassenfahrten weiterhin nicht möglich sind.

Es geht um den Erhalt gemeinnütziger Einrichtungen

Um die wirtschaftlich prekäre Situation einzudämmen und die finanziellen Folgen der Maßnahme zum Infektionsschutz abzufedern, haben das Land Niedersachsen und der Bund verschiedene Unterstützungsleistungen beschlossenen. Hierzu zählt auch – über den Nachtragshaushalt – unbürokratische Hilfe in Form eines Rettungsschirms für den Erhalt gemeinnütziger Einrichtungen wie Jugendherbergen, Jugendbildungsstätten und Familienbildungsstätten. Das Land stellt Hilfen in Höhe von insgesamt 28 Millionen Euro zur Verfügung. „Durch diese Sofort-Maßnahmen tragen wir zum Erhalt vieler Einrichtungen bei, deren Mitarbeitende sich in den letzten Monaten trotz Corona-Krise mit großem Engagement für die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit eingesetzt haben, und sichern die Strukturen für die Zukunft.“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Tobias Heilmann, der auf seiner Sommertour auch einen Zwischenstopp in der Jugendherberge in Hankensbüttel einlegte. Er informierte sich gemeinsam mit Inge Elvers und Rainer Nuth ( SPD Hankensbüttel) über die Situation dort in Folge von Corona.

Hoffnung auf Vereine und Jugendgruppen , die an Wochenenden kommen

Die Beschäftigten seien alle in Kurzarbeit, wird ihm von der Leiterin Jane Gregor und Schatzmeister Detlev Loos berichtet. Da die Klassenfahrten voraussichtlich noch bis März 2021 ausfielen, hoffe man, dass wenigstens die Wochenenden wieder durch Vereine und Jugendgruppen belebt werden können. „Unser politisches Ziel als SPD-Landtagsfraktion ist klar: Wir müssen das vielfältige Freizeit-, Erholungs- und Bildungsangebot in Niedersachsen erhalten und wieder allen Menschen zugänglich zu machen. Die Jugendherberge in Hankensbüttel liegt mir besonders am Herzen, weil sie ein zentraler Bestandteil der touristischen Infrastruktur des Nordkreises ist“, so Heilmann. Insbesondere Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Gifhorn und den benachbarten Landkreisen zählen zu den Gästen, erfuhr Heilmann. Auch das Otterzentrum und das Kloster in Hankensbüttel sowie das Schulmuseum in Steinhorst und das Jagdmuseum in Oerrel profitieren von den Tagestouren der Gäste.

