Club der gelben Socken lädt zur Osterrallye ein

Wahrenholz

Anne Knäb, Emily Kittel, Lara Lampe und Diakonin Susan Heydecke, Mitarbeiterinnen des „Clubs der gelben Socken“, waren jetzt in den Dörfern Wahrenholz und Schönewörde unterwegs. An zehn verschiedenen Orten, darunter zum Beispiel am Kindergarten Schönewörde, an der Grundschule Wahrenholz und am Sportplatz, haben sie Plakate aufgehängt, auf denen die verschiedenen Stationen des Leidenswegs Jesu bis Ostern abgebildet sind – und nun laden sie die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre ein, die Oster-Rallye mitzuspielen.

Den Rallye-Briefumschlag mit genauen Informationen gibt es am Küsterhaus

Die Bilder bestehen in der Regel aus Holzfiguren, dazu gibt es Kurzfassungen der biblischen Texte in einer Sprache, die Kinder selber lesen und verstehen können. In Wahrenholz startet die Rallye. In der Box der gelben Socken am Küsterhaus liegt ein Rallye-Briefumschlag. Darin finden die Kinder die Anleitung, ein Rätselheft, das die Mitarbeiterinnen selbst entworfen haben, die Orte der Stationen, einen Bleistift, damit sie gleich loslegen können, und natürlich eine kleine Stärkung. Zu jeder Station gibt es eine Aufgabe, die ein Lösungswort ergibt. Alle Lösungsworte zusammen ergeben einen Satz, der den Mitarbeiterinnen per WhatsApp an die Nummer (0163) 18 70 447 oder per Post – in den Briefkasten am Küsterhaus einstecken – gesendet werden kann. Es lohnt sich, denn es gibt einen Preis.

Bis zum Ende der Osterferien haben die Kinder Zeit, die Stationen zu suchen. Starten kann jeder, wie er will. Man kann sich alleine auf den Weg machen oder mit einem Freund oder als ganze Familie. Frühaufsteher können morgens losradeln und Langschläfer nachmittags, je nach Lust und Laune. Einsendeschluss ist Montag, 12. April.

Die Aktion schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe

Die Mitarbeiterinnen des Clubs wollen auf diese Weise den Kindern die Bedeutung von Ostern nahe bringen – und ihnen gleichzeitig Bewegung verschaffen, sie raus locken. „Wir können den Kindern bei der Entdeckung der Ostergeschichte nur viel Freude wünschen“, sagt Susan Heydecke.

Der „Club der gelben Socken“ ist seit 2017 in der Kirchengemeinde Wahrenholz aktiv, er bietet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren diverse Aktionen wie Basteln, Spielen, Singen, Kochen – jedenfalls wenn es keine Corona-Pandemie gibt.

Von der AZ-Redaktion