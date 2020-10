Hankensbüttel

Eine Auswahl an Kompositionen der begnadetsten Cellisten ihrer Zeit sowie Meisterwerke der Violoncelloliteratur von Joseph Haydn und Jacques Offenbach bringt das „Duo Cellissimo“ am Freitag, 30. Oktober, in der Kirche des Klosters Isenhagen zu Gehör. Wegen der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und der daraus folgenden Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Plätze tritt das Duo an diesem Abend zweimal – um 18 und 20 Uhr – jeweils ohne Pause auf. Die beiden Konzerte unter dem Dach „Schätze im Kloster“ werden getragen von den Kulturvereinen Hankensbüttel und Wittingen, dem Kloster Isenhagen und dem Lions-Club Wittingen.

Die Duomitglieder Joel Blido und Konstantin Bruns gewannen im Jahr 2019 beim Deutschen Musikwettbewerb ein Stipendium, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler sowie einen Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben. Joel Blido wurde 1998 in eine Musikerfamilie hineingeboren. Im Alter von vier Jahren begann er mit dem Cellounterricht. Er nahm erfolgreich an vielen Wettbewerben teil und gewann unter anderem einen ersten Bundespreis und zahlreiche Sonderpreise bei Jugend musiziert. Mit zehn Jahren wurde er als Jungstudent in das Pre-College der Hochschule für Musik Würzburg aufgenommen und begann mit 16 Jahren ein Bachelor-Studium. 2018 begann er in Weimar sein Masterstudium. Als Solist spielte er mit Dirigenten wie Alessandro Cadario, Wolfgang Emanuel Schmidt, Desar Sulejmani und Orchestern wie dem Opernorchester Tirana und der Kammerphilharmonie Pforzheim zusammen.

Keine Karten im freien Vorverkauf erhältlich

Der aus Magdeburg stammende Cellist Konstantin Bruns studierte von 2008 bis 2017 an der Hochschule für Musik in Berlin. Für seine herausragenden Leistungen wurde er 2011 beim Internationalen Hindemith Wettbewerb, 2016 beim Internationalen Musikwettbewerb Hamburg und 2017 beim Internationalen Musikwettbewerb in Stockport mit ersten Preisen ausgezeichnet. Als Solist konzertierte er mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock, dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, der Magdeburgischen Philharmonie und dem Stockport Symphony Orchestra. Außerdem spielte er Konzerte bei verschiedenen Musikfestivals und Festspielen.

Um einen Überblick über die Kartenwünsche zu bekommen und die Platzkapazität optimal ausnutzen zu können, bittet der Kulturverein Hankensbüttel dringend um vorherige Anmeldungen per E-Mail an kulturverein.hkb@gmail.com oder bei Margarete Dörr unter Tel. (0 58 32) 26 92. Es sollten möglichst Gruppen gebildet werden mit Personen aus maximal zwei Haushalten oder bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten. Im freien Vorverkauf sind keine Eintrittskarten (Preis pro Karte 15 Euro, Schüler fünf Euro) erhältlich; mögliche Restkarten werden am Veranstaltungstag an der Abendkasse angeboten. In der Kirche werden alle gültigen Hygienevorschriften beachtet und eingehalten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgelegt werden darf, ist zu tragen.

