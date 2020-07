Knesebeck

Arbeitsplätze und Bildung, Nahrung und Energie: So ließe sich zusammenfassen, was die Firma Butting in Kooperation mit der Firma Sunfarming am Standort Knesebeck plant. Simpler ausgedrückt könnte man auch von Gewächshäusern sprechen, die Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach haben und damit Energie erzeugen sowie Menschen eine Möglichkeit zur Qualifizierung für den ersten Arbeitsmarkt bieten. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Wittinger Stadtrat den Weg für das am Gifhorner Weg in Knesebeck gegenüber des Butting-Firmensitzes geplante Projekt „Food & Energy Knesebeck“ frei gemacht. Vorher hatte es bereits breite Zustimmung im Verwaltungsausschuss der Stadt sowie im Knesebecker Ortsrat gegeben, erklärte dazu Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter.

Ziel des Projektes ist es, den Standort zukunftsorientiert für die Erzeugung von nachhaltiger Solarenergie sowie der Produktion von regionalen Nahrungsmitteln zu entwickeln. Die Diplom-Ingenieurin Ilona Paulick von Sunfarming erläutert: „Wir planen, in eigens entwickelten Gewächshäusern Gemüse, Früchte oder Blumen anzubauen und regional zu vermarkten.“ „So könnten auch unsere Mitarbeiter sich im nächsten Sommer unter anderem mit Gurken, Tomaten und Zucchini versorgen“, freut sich Hermann Butting, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens.

Gleichzeitig dienen die Gewächshausdächer der Energiegewinnung aus Sonnenenergie (Photovoltaik). Der so erzeugte „grüne“ Strom wird von dem Edelstahlverarbeiter Butting vor Ort abgenommen. Die Menge des aus Sonnenenergie erzeugten Stroms lasse sich derzeit noch nicht beziffern, heißt es dazu auf AZ-Anfrage, damit auch nicht die Einsparung an CO2 – auch, weil die Größe des Gewächshauses wohl noch nicht feststeht, denn auf die Baugenehmigung durch den Landkreis Gifhorn wird noch gewartet.

Für die notwendigen Büro-, Sozial- und Aufenthaltsräume sollen drei kleine Extra-Gebäude mit einer jeweiligen Grundfläche von vier Mal sechs Metern aufgestellt werden. Entstehen soll die Anlage mit einer Nutzfläche von rund 1,9 Hektar auf einem etwa 2,9 Hektar großen Acker. Die Restfläche soll als Ausgleich für den Eingriff in die Natur hergerichtet werden. Geplant ist, möglichst schon im September mit dem Bau zu starten.

Solarenergie und regionale Lebensmittel – damit nicht genug: Als drittes wesentliches Planungsziel beinhaltet das Projekt ein Integrations- und Qualifizierungsprogramm für Menschen aus Krisengebieten, für Langzeitarbeitslose oder für Menschen mit Behinderungen. Das Programm bietet die Möglichkeit, Grundlagen der Gewächshausbewirtschaftung zu vermitteln, insbesondere zur Planung der Gemüse- und Obstsorten, zur Wasserbereitstellung, zum Lichteinfall (Photosynthese) sowie zur technischen Infrastruktur. In einer zweiten Phase des Qualifizierungsprogramms wird das Erlernte angewendet. Die dritte Phase schließt auch die Qualifizierung von Führungskräften für die Überwachung des Gewächshausbetriebes und der Energieerzeugungsanlagen, die Vermarktung sowie das Qualitätsmanagement ein. Ziel ist es, Menschen durch die Vermittlung von Fachwissen, die Festigung von Sprachkenntnissen und sozialen Kompetenzen so weit zu qualifizieren, dass der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt leichter fällt.

