Sprakensehl

Bei einem Verkehrsunfall südlich von Sprakensehl wurden am Sonntagmorgen zwei Menschen schwer verletzt. Die Bundesstraße 4 musste für die Rettungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden.

Gegen 7 Uhr kam auf der B 4 südlich von Sprakensehl laut Polizei ein Mitsubishi auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Auto frontal im Bereich der Beifahrerseite gegen einen Baum. Zunächst meldeten Verkehrsteilnehmer eine eingeklemmte Person im Unfallfahrzeug. Daraufhin wurden die Feuerwehren Sprakensehl, Steinhorst, Repke und Lingwedel zur Rettung alarmiert.

Anzeige

Ersthelfer befreien Mann aus dem Auto

Zwischenzeitlich konnte die vermeintlich eingeklemmte Person von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und später dem Rettungsdienst übergeben werden. Der 33-jährige Fahrzeugführer und sein 31-jähriger Bruder als Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Brüder stammen aus Lenzen an der Elbe ( Brandenburg). Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 4 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise vollgesperrt. Unfallzeugen sind derzeit nicht bekannt. Die Unfallursache ist noch offen.

Von der Redaktion