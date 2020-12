Gifhorn

Die Museen des Landkreises Gifhorn haben ein neues Buch aufgelegt. In den Steinhorster Beiträgen geht es im ersten Band um Geschichte von Schule, Kindheit und Jugend, speziell um „Hachschara und Jugend-Alija. Wege jüdischer Jugend nach Palästina 19181941“. Das Werk wurde nun am Gifhorner Schloss offiziell vorgestellt.

Hachschara und Jugend-Alija standen 2019 im Zentrum einer Tagung in Steinhorst, aus der die Beiträge des neuen Bandes hervorgingen. Die Autoren untersuchen zwei Phänomene, die sich in der Zwischenkriegszeit zu den wichtigsten Institutionen der Auswanderung, Emigration und Flucht jüdischer Jugendlicher und junger Erwachsener nach Palästina entwickelten: die Hachschara als Berufsausbildung in Landwirtschaft, Handwerk der zionistisch-chaluzischen Jugend nach 1918 als Vorbereitung auf die Alija, jene systematische Besiedlung Palästinas vor allem in den 1920-er und 1930-er Jahren.

Gunhild Posselt, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Erich Weniger Hauses Steinhorst und Leiterin Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn: „Es war eine besondere Erfahrung für uns, Teilnehmenden aus so vielen Ländern hier bei uns in Steinhorst einen Rahmen für ihren wissenschaftlichen Austausch zur Verfügung zu stellen.“

Landrat: Das Schulmuseum ist auch ein Ort der Forschung

„Ein spannendes und aufschlussreiches Werk, das zeigt, wie erfolgreich die langjährige und bewährte Zusammenarbeit des Schulmuseums mit der TU Braunschweig ist“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel. „Diese Publikation wie auch die Tagung im Frühjahr 2019 zeigt einmal mehr, dass das Schulmuseum Steinhorst nicht nur ein Museum, sondern auch ein Ort für Forschung und wissenschaftlichen Austausch ist.“

„Die Ausstellung zu Hachschara und Jugend-Alija 2019 im Schulmuseum Steinhorst und die aktuelle Buchpublikation sind beispielgebend für gelingende Zusammenarbeit von Schulmuseum, Verein und TU Braunschweig“, sagte Prof. Ulrike Pilarczyk, Institut für Erziehungswissenschaft der TU Braunschweig. „Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Erforschung und öffentlichen Wahrnehmung dieses wenig bekannten Kapitels jüdisch-deutscher Geschichte geleistet.“

Hier gibt es das Buch zu kaufen

Das Buch kostet 9,95 Euro. Es ist ab sofort über das Historische Museum Schloss Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 9 45 91 01 und bei den Buchhandlungen Dänzer und Nolte in Gifhorn zu erwerben.

