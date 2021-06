Brand einer Garage in Ummern: 55 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Ummern

Völlig ausgebrannt ist eine Garage samt Werkstatt und darüberliegenden Lagerraum bei einem Feuer am Dienstagmittag in Ummern. Ein Großaufgebot an Helfern aus fünf Feuerwehren der Samtgemeinde Wesendorf sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Gifhorn war in Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden, wie Carsten Schaffhauser, Pressestelle Kreisfeuerwehr, mitteilt.

„Nachdem das Wohnhaus gesichert war, konnten wir auch das eigentliche Feuer bekämpfen“

Kurz vor 13 Uhr wurde das Feuer entdeckt, um 12.54 heulten in den Orten die Sirenen. Als erste Einsatzkraft kam Gemeindebrandmeister Torsten Winter in der Straße Steinberg an und übernahm zunächst die Einsatzleitung. „Bei meinem Eintreffen stand das Dach im Vollbrand“, so Winter. „Die Flammen drohten auf ein angrenzendes Wohngebäude überzuspringen.“ So wurden die ersten Einsatzkräfte eingesetzt, um einen Riegel aus Wasser zwischen dem Brandort und dem Wohnhaus aufzubauen. „Nachdem das Wohnhaus gesichert war, konnten wir auch das eigentliche Feuer bekämpfen.“

In der Folge übernahm mit Heiko Schölzel der Ortsbrandmeister von Ummern die Leitung des Einsatzes. Er koordinierte die 55 Einsatzkräfte aus den Wehren Ummern, Groß Oesingen, Pollhöfen, Wesendorf und Wahrenholz. Zwischenzeitlich waren fünf Rohre im Einsatz, um die Flammen von außen, aber auch im Innenangriff abzulöschen. So konnte das eigentliche Feuer schnell abgelöscht werden.

Die Polizei hat die Untersuchungen zum Hergang aufgenommen

Im Anschluss mussten Teile des Daches sowie der Verkleidung entfernt werden, um mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern suchen zu können. Rund zehn Trupps waren bei den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz im Einsatz, bei den hohen Temperaturen eine schweißtreibende und sehr belastende Arbeit für die Kameraden. Am frühen Nachmittag waren die Löscharbeiten abgeschlossen und die Feuerwehren konnten wieder einrücken. Die Polizei hat die Untersuchungen zum Hergang des Geschehens aufgenommen.

Von der AZ-Redaktion