Boitzenhagen: Drei Meter langer Anhänger geklaut

Boitzenhagen

Ein drei Meter langer Pkw-Anhänger der Marke Saris wurde zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember im Wittinger Ortsteil Boitzenhagen an der Bickelsteinstraße geklaut. Der Anhänger im Wert von rund 1 000 Euro stand geparkt auf dem Grundstück des 71-jährigen Eigentümers in der Bickelsteinstraße, Ecke Moortrift. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Hängers nimmt die Polizei in Wittingen, Tel. (0 58 31) 25 28 80, entgegen.

Von der AZ-Redaktion