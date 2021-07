Wahrenholz

Es summt und brummt, Schmetterlinge tummeln sich über den Blüten: Auf 10 000 Quadratmetern lockt eine Blütenwiese am Wahrenholzer Ortsrand Insekten an. Angelegt wurde sie von den Ise-Bauern. Wiebke und Stefan Pieper sowie Katja und Marcus Meyer wollen damit zeigen, dass Insekten- und damit Umweltschutz auch den Landwirten wichtig ist.

Alexandrinerklee, Sonnenblumen, Buchweizen, Perserklee, Phacelia, Koriander, Malve, Ölrettich, Dill und Ringelblumen gehören zu der Mischung, die von den Ise-Bauern ausgebracht wurde. „Das nennt sich Honigbrache, bietet aber nicht nur für Bienen Nahrung“, sagt Katja Meyer. Der Vorteil dieser Mischung, die von der VR Plus Agrar in Hankensbüttel für das Projekt gesponsert wurde: Von Juni bis in den Herbst hinein blüht immer irgendetwas.

Kleine Projektpaten: Die Wahrenholzer DRK-Bewegungskrippe hat 250 Quadratmeter von der Blühwiese der Ise-Bauern gesponsert bekommen. Quelle: Ise-Bauern

So wie aktuell der Klee. Und der Dill. Das riecht man auch. „Soll auch so sein. Und wer noch intensiver riechen oder sehen möchte, wie es da summt und brummt, der darf die Fläche auch gerne betreten. Aber bitte vorsichtig, damit nichts kaputt getreten wird“, wirbt Katja Meyer. Denn die Blühwiese soll nicht nur für Insekten da sein, sondern auch für die Wahrenholzer. Nicht zuletzt deshalb konnten sich vom vergangenen Winter an bis in den April zur Aussaat Blühpaten beteiligen. Mehr als 60 sind dabei, sie stehen auf einer großen Plane, die am Feldrand angebracht wurde. Und deshalb haben die Initiatoren auch jeweils 250 Quadratmeter Fläche an die Wahrenholzer Krümelgruppe sowie an die DRK-Bewegungskrippe gesponsert.

Die Aktion, die noch unter dem Begriff Regioland gestartet war und dann mit der Umfirmierung des landwirtschaftlichen Betriebes in Ise-Bauern auch umbenannt wurde, soll laut Wiebke Pieper zeigen, dass die Insekten den Landwirten nicht egal seien. „Auch wir wollen, dass die Pflanzen bestäubt werden. Wir brauchen Artenvielfalt, um gut wirtschaften zu können“, macht sie deutlich. Und mehr noch: „Wenn die Blühwiese im Herbst und Winter abgeblüht ist, bleibt sie so stehen bis März, bis wir die Fläche neu bewirtschaften. Damit schaffen wir Deckung für Vögel und Hasen und andere Kleintiere“, ergänzen Stefan Pieper und Marcus Meyer.

Wer sich eingehender über das Blühwiesenprojekt der Ise-Bauern informieren möchte, kann dies unter www.isebauern.de sowie auf Facebook und bei Instagram.

Von Thorsten Behrens