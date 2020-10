Betzhorn

Wächt man(n) an seinen Aufgaben? Klar, und wie das geht erklärte der Kabarettist Michael Trischan im Betzhorner Hofcafé. Die Besucher wurden den Unterhaltungswert betreffend nicht enttäuscht. Eingeladen hatte übrigens der Kulturverein der Samtgemeinde Wesendorf.

Michael Trischan, der mit seiner Familie in Leipzig lebt und aus der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ bekannt ist, trat gemeinsam mit den Musikern Kevin Pacholzcak am Flügel und Johannes Dau an Klarinette und Saxophon auf und landete mit seinem Programm „ Windeln, Pickel, Psychiatrie-Man(n) wächst mit seinen Aufgaben“ einen Volltreffer. „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“ und „Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein“ lautete dann auch das erste musikalische Medley um den Start in den Vortrag aufzulockern. „Meine Frau und ich haben uns entschlossen, ein Kind zu bekommen“, sagte Trischan. Es folgte – der ganz normale Wahnsinn eines normalen Familienlebens mit dem Kind und mit den Kindern, humorvoll in Worte verpackt.

Nach der Windelzeit kommt die Neugierde bei den Kindern

Nach der Windelzeit und dem ständigen Bäuerchen machen, was Kinder ja nie mehr verlernen, weil es ihnen von Anfang an anerzogen wird, folgte eine Phase der Neugierde bei den Kindern. Das Sofa wurde zum Trampolin umfunktioniert und die heiß geliebten Schreihälse wurden immer neugieriger. Zoff zwischen Frau und Mann kam auf, weil die Frau und Mutter das „Sagen“ im Haus hat und bestimmte, wo es mit der Erziehung der Kinder langzugehen habe. Und der Papa, der ja nicht immer vor Ort war, ließ das eine oder andere durchgehen, was erneut zu Zoff zwischen Vater und Mutter führte.

Wer Kinder kriegt, der muss sich auf Fragen einstellen, betonte Trischan. Kindergartenzeit, Schulbeginn, der erste Elternabend, bei dem der Schulelternrat gewählt wurde und sich unter anderem die Duckmäuser, die Querulanten, die Besserwisser und andere Elternteile bemerkbar machten. Und irgendwann zog ein Meerschweinchen ins Haus mit ein, was schließlich von den Eltern betreut werden musste und für weiteren Stress sorgte.

Die „Pubertiere“ bringen die Eltern oftmals zur Verzweiflung

Schließlich sorgte die Pubertät dafür, dass die „Pubertiere“ die Eltern oftmals zur Verzweiflung brachten. Dachte man, dass nun alles schon gelaufen sei, da irrte man, denn nun kam der erste Pickel ins Gesicht, die Puderdosen im Bad stapelten sich und der Junge hatte die erste Begegnung mit einem Mädchen hinter der verschlossenen Zimmertür. Sex kam ins Spiel und mit dem Konsum von leichten Drogen war es wohl auch nicht mehr weit hin, lamentierte Trischan.

Da aus Corona-Gründen die Auftrittszeit begrenzt war, folgten noch ein paar lebhafte Zugaben zum Lachen und Schmunzeln. Das Publikum dankte Trischan mit lang anhaltendem Beifall.

Von Hans-Jürgen Ollech