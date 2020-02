Schwarzblond serviert Sahnehäubchen

Wesendorf

Zum Staunen, Träumen und Gänsehäuten laden Schwarzblond und der Kulturverein Wesendorf nach Betzhorn ins Hofcafé ein. Dann geht es um Gesang über vier Oktaven, die hohe Kunst der Haute Couture und ein schillernd-schrilles Duo aus Berlin, das einen unterhaltsamen Abend verspricht. Es bringt als Sahnehäubchen seine „Best of Revue“ mit.

Eine eigene Schublade

Die originellen Originale aus Berlin haben mit ihrer Art von Revue und „Glamour Pop Entertainment“ eine ganz eigene Schublade kreiert. Der Gesang von Benny Hiller über vier Oktaven und die facettenreiche Darstellung von Monella Caspar bewegen sich in Dimensionen, die kontrastreicher nicht sein könnten.

Songs zwischen Gänsehaut und Herzprickeln, Pop und Rock, Chanson und Kabarett lassen keine Gefühlsregung aus. Das Ganze präsentiert in ständig wechselnder, von Monella Caspar selbstentworfener Haute Couture mit jeweils passenden, extravaganten Hutkreationen, die in ihrer Exklusivität und Einzigartigkeit ihres Gleichen suchen. Benny Hiller, der androgyne Latin Lover an den schwarz-weißen Tasten, bringt mit glockenklaren sopranigen Höhen, hauchigen Popgesängen und frech-fröhlichen Comedyeinlagen sein Publikum zum Lachen, Staunen, Träumen und Gänsehäuten. Er ist Komponist und Texter der sehr melodischen, teilweise hitverdächtigen Songs.

Die Sahnehäubchen gibt es am Samstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr im Hof-Café in Betzhorn, Bauerneck 10. Tickets sind erhältlich unter Tel. (0 53 76) 360 beim Kulturverein.

Und der nächste Programmpunkt steht auch schon im Kalender: Am Sonntag, 22. März, wird Michael Trischan mit dem Programm für die ganze Familie in Betzhorn im Hof-Café gastieren: „Windeln, Pickel, Psychiatrie!“ heißt es dann ab 16 Uhr. Oder: „Man(n) wächst mit seinen Aufgaben“. Trischan berichtet über die Herausforderung durch Kinder und den Eindruck, es könne nicht mehr schlimmer kommen – bis man eines Besseren belehrt wird. Und im Nachhinein darüber schmunzelt.

