Betzhorn

Die Heide blüht und taucht das Naturschutzgebiet Heiliger Hain bei Betzhorn in schönes Lila. Zahlreiche Touristen und Einheimische lassen sich das Schauspiel nicht entgehen – viele erfahren dabei während der Führungen mit Kultur- und Landschaftsführerin Christiane Salig Wissenswertes rund um die Heide. Allerdings: Wegen Corona ist in diesem Jahr alles etwas anders als in den Vorjahren.

Heideblüte: Die vorherrschende Farbe im Heiligen Hain ist derzeit Lila. Quelle: Thorsten Behrens

Anzeige

20 Teilnehmer begrüßt Salig zu jeder Tour – fünf Touren gibt es in diesem Jahr, die letzte für die Saison steht am 1. September an. „Mehr geht leider wegen Corona nicht. Wenn die Gruppe zu groß ist, müssen die Teilnehmer zu eng zusammenrücken, um mich zu verstehen.“ Das könnte ohne Beschränkung durchaus passieren – in den Vorjahren gab es auch Gruppen mit 60 und mehr Teilnehmern. Damit es nicht mehr als 20 Touristen und Einheimische werden, die mit Salig mitwandern, ist die Teilnahme nur nach Anmeldung möglich – das ist neu. „Dadurch können wir auch eine Warteliste führen und Nachrücker informieren, wenn jemand ausfällt.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Bienen finden wegen der Trockenheit keinen Nektar in der Heide

Noch etwas ist anders als sonst: Salig weist mehrfach darauf hin, dass wegen Corona der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. Entsprechend weit fächert sich die Gruppe auf, bleibt immer wieder stehen, wenn es gilt, die zahlreichen anderen Spaziergänger im Heiligen Hain vorbei zu lassen. Und Alltagsmasken gehören zur Ausstattung der Wanderer – sie müssen während der rund anderthalbstündigen Tour getragen werden. Doch die Tour selbst entschädigt für die Einschränkungen – nicht nur wegen der zahlreichen Infos, die Salig unter das Volk bringt.

Da ist zum Beispiel auch die Eidechse, die von der Gruppe am Wegesrand entdeckt wird, sich einen Moment bestaunen lässt und dann auf der lila leuchtenden Fläche verschwindet. Salig spricht unter anderem über die Heidearten, die in Betzhorn zu finden sind, darüber, dass die Trockenheit der Heide zu schaffen macht. „Sie ist so trocken, dass nicht mal Bienen fliegen, weil sie keinen Nektar finden. Trotzdem blüht sie dieses Jahr toll“, sagt Salig. Sie spricht auch über die Entstehung der Heidelandschaft als Kulturlandschaft. „Der Mensch hat sie durch Abholzung geschaffen, daher muss der Mensch sie auch pflegen.“

So klappt es mit der Teilnahme an der letzten Führung Noch eine Führung durch den Heiligen Hain mit Kultur- und Landschaftsführerin Christiane Salig gibt es in diesem Jahr – und zwar am Dienstag, 1. September. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Führung eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Außerdem ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Führung findet ausschließlich im Freien statt, es werden keine Gebäude von innen besichtigt. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person, Treffen ist um 14.30 Uhr am Parkplatz direkt gegenüber vom Heidegebiet Heiliger Hain bei Betzhorn. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der Südheide Gifhorn bis Montag, 31. August, um 16 Uhr erforderlich bei der Touristinformation Wittingen, Tel. (0 58 31) 9 93 49 00, E-Mail urlaub@suedheide-gifhorn.de. Weitere Informationen und weitere Führungen und Touren gibt es auf www.suedheide-gifhorn.de.

Mit der Pflege sieht es offenbar im Heiligen Hain derzeit aber nicht so gut aus. Die Fläche müsste dringend gemäht und an einigen Stellen entkusselt werden. Entkusseln – das bedeutet, vor allem die Birken zu entfernen, die der Heide das Gelände streitig machen. Und die große Infotafel am Eingang zum Heiligen Hain könnte nach rund 30 Jahren mal etwas Farbe vertragen. Das fällt auch Teilnehmern der Wanderung auf. Doch die sind trotzdem begeistert, so wie Volker Rischmüller. Er kommt aus dem Stuttgarter Raum und macht mit der Familie in Wesendorf Urlaub. Die Besitzer seines Feriendomizils hatten ihn auf die Führung aufmerksam gemacht. „Das ist toll hier“, sagt er. Heide kenne er sonst nur von kleinen Flächen aus der Heimat – aber nicht wie in Betzhorn, wo das Naturschutzgebiet immerhin mehr als 52 Hektar groß ist.

Trotz der Trockenheit eine schöne Blüte: Christiane Salig (r.) weist auf Besonderheiten der Heide hin. Quelle: Thorsten Behrens

Von Thorsten Behrens